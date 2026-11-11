Golden Joystick Awards, Resident Evil Requiem è il gioco dell'anno: ecco tutti i vincitori

Inoltre Capcom stessa è stata premiata come Studio of the Year , a conferma dell'ottimo lavoro che l'azienda giapponese ha svolto in questi anni, grazie alla sua strategia fatta di eccellenti remake, nuovi capitoli di grande spessore e finanche proprietà intellettuali inedite come Pragmata.

In generale, la casa di Osaka si è aggiudicata diversi importanti riconoscimenti . Onimusha: Way of the Sword ha vinto il premio per il Best Audio Design e l'attrice Grace Saif ha ricevuto il premio per il Best Supporting Performer per il personaggio di Diana.

L'ultimo capitolo della serie survival horror targata Capcom si è dunque aggiudicato il titolo di Ultimate Game of the Year , ma non solo: ha vinto anche nella categoria Console Game of the Year, Best Game Trailer e Best Lead Performer grazie all'interpretazione di Grace Ashcroft a opera di Angela Sant'Albano.

Si è conclusa da pochi minuti la cerimonia di assegnazione dei Golden Joystick Awards , e l'edizione 2026 dell'evento si è conclusa con la premiazione di Resident Evil Requiem come gioco dell'anno .

Gli altri giochi premiati

Da poco aggiornato con il DLC Charting the Unknown, Crimson Desert ha vinto nella categoria PC Game of the Year, mentre il fenomeno indie Meccha Chameleon si è aggiudicato i premi per il Best Indie Game - Self-published, il Best Multiplayer Game e la Developer's Choice.

Lo Steam Controller ha vinto nella categoria Best Gaming Hardware, e restando in tema della piattaforma Valve il premio per il Best Early Access Game è andato a Subnautica 2, che in accesso anticipato ha effettivamente macinato numeri impressionanti. La Critic's Choice è invece stata assegnata all'originale e divertente Big Walk.

CD Projekt RED si è tolta delle belle soddisfazioni grazie al premio per il Best Remake / Remaster vinto da The Witcher 3: Wild Hunt Remastered e al premio per il Most Wanted Game, che è stato portato a casa dal prossimo capitolo della serie action RPG, The Witcher 4.

Il premio per la Best Game Expansion è stato vinto da Revelations, la spettacolare espansione di DOOM: The Dark Ages, mentre Valheim è stato premiato come Best Indie Game, a conferma del grande successo riscosso dal survival sviluppato da Coffee Stain Studios.

L'appassionante avventura narrativa Dispatch ha ricevuto due importanti riconoscimenti, vale a dire Best Storytelling e Best Soundtrack: categorie che confermano la brillante scrittura del titolo firmato AdHoc Studio, nonché la sua capacità di avvolgere i giocatori in un'atmosfera anche sonora molto suggestiva.

Infine c'è stato spazio anche per Remedy Entertainment, che ai Golden Joystick Awards 2026 si è aggiudicata il premio per il Best Visual Design con l'affascinante Control Resonant, le sue architetture impossibili e il racconto ancora una volta visionario.