Squadron 42: un nuovo video mostra spettacolari scene dal gioco single player di Star Citizen

Condizionale d'obbligo, ovviamente, ma il progetto Squadron 42 sembra essere un po' più definito rispetto al titolo principale, che con la sua natura complessa e sfaccettata sta continuando a evolversi apparentemente senza fine.

Il video è dedicato a un recente evento dedicato alla community di Star Citizen , ma tra varie cose possiamo anche notare alcune sequenze inedite tratte dalla nuova simulazione spaziale, che di recente ha fatto la sua comparsa su Steam con una propria pagina ufficiale e nuovi dettagli , ma soprattutto con un periodo di uscita che lo piazzerebbe al secondo trimestre del 2027.

Scene inedite

Nel video riportato qui sotto possiamo dunque vedere varie scene di Squadron 42, riferite soprattutto all'inizio del gioco con un misto du esplorazione, momenti narrativi, scene d'intermezzo e ovviamente combattimenti spaziali, sia a bordo di navette che a piedi.

Il gioco in questione è ambientato nello stesso universo di Star Citizen e ne rappresenta a tutti gli effetti un "modulo", ovvero una grossa componente esclusivamente single player e per questo separata dalla parte "principale".

A differenza dell'MMO da cui deriva, Squadron 42 è fortemente improntato sulla narrazione e presenta una vera e propria storia con tanto di attori noti a interpretare vari personaggi: nel cast ci sono nomi davvero celebri come Mark Hamill, Gary Oldman, Gillian Anderson, Ben Mendelsohn, Henry Cavill, Andy Serkis, John Rhys-Davies, Jonathan Bailey, Mark Strong e tanti altri.