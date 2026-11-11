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Squadron 42: un nuovo video mostra spettacolari scene dal gioco single player di Star Citizen

Un video dedicato a un recente evento della community di Star Citizen mostra qualche scena inedita di Squadron 42, il gioco single player che condivide il medesimo universo.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   11/11/2026
Un personaggio di Squadron 42
Squadron 42
Squadron 42
News Video Immagini

Cloud Imperium Games ha pubblicato un nuovo video dedicato a Squadron 42, il modulo single player di Star Citizen che sembra avvicinarsi ormai alla sua uscita, nel quale possiamo vedere alcune nuove spettacolari scene del gioco.

Il video è dedicato a un recente evento dedicato alla community di Star Citizen, ma tra varie cose possiamo anche notare alcune sequenze inedite tratte dalla nuova simulazione spaziale, che di recente ha fatto la sua comparsa su Steam con una propria pagina ufficiale e nuovi dettagli, ma soprattutto con un periodo di uscita che lo piazzerebbe al secondo trimestre del 2027.

Condizionale d'obbligo, ovviamente, ma il progetto Squadron 42 sembra essere un po' più definito rispetto al titolo principale, che con la sua natura complessa e sfaccettata sta continuando a evolversi apparentemente senza fine.

Scene inedite

Nel video riportato qui sotto possiamo dunque vedere varie scene di Squadron 42, riferite soprattutto all'inizio del gioco con un misto du esplorazione, momenti narrativi, scene d'intermezzo e ovviamente combattimenti spaziali, sia a bordo di navette che a piedi.

Il gioco in questione è ambientato nello stesso universo di Star Citizen e ne rappresenta a tutti gli effetti un "modulo", ovvero una grossa componente esclusivamente single player e per questo separata dalla parte "principale".

A differenza dell'MMO da cui deriva, Squadron 42 è fortemente improntato sulla narrazione e presenta una vera e propria storia con tanto di attori noti a interpretare vari personaggi: nel cast ci sono nomi davvero celebri come Mark Hamill, Gary Oldman, Gillian Anderson, Ben Mendelsohn, Henry Cavill, Andy Serkis, John Rhys-Davies, Jonathan Bailey, Mark Strong e tanti altri.

Una storia spaziale

La storia di Squadron 42 ci pone nei panni di un pilota cadetto della UEE Navy alle prese con una minaccia particolarmente inquietante: l'arrivo dei Vanduul, mettendo in scena un tipo di fantascienza decisamente classico ma sempre molto adatto ai videogiochi.

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È chiaro come questo titolo si presenti come una sorta di vero e proprio successore spirituale di Wing Commander, ovvero il gioco che ha portato al successo Chris Roberts, autore di Star Citizen.

Qualche mese fa abbiamo saputo che Squadron 42 è stato posticipato a causa di GTA 6, riferito in maniera piuttosto chiara dagli sviluppatori, ma forse l'uscita potrebbe definirsi in maniera più chiara nel prossimo periodo.

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