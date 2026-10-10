Aperta la pagina Steam di Squadron 42, con periodo d'uscita e altre informazioni

Cloud Imperium Games ha aperto la pagina Steam di Squadron 42, che sarà venduto come un gioco completamente autonomo sulla piattaforma di Valve. Tra le informazioni svelate, troviamo anche una finestra d'uscita abbastanza precisa: Q2 2027. Quindi, in teoria sarà disponibile in una data compresa tra il 1° aprile e il 30 giugno 2027. Difficile dire quanto sia sicuro il lancio, visti i trascorsi del team di Chris Roberts e la fama di Star Citizen, di cui Squadron 42 doveva essere un modulo, ma intuitivamente possiamo dire che ci siamo, considerato il passo fatto aprendo la pagina ufficiale sulla piattaforma di Valve.
Altre informazioni
Sulla pagina possiamo leggere anche la trama a grandi linee. Il giocatore si arruolerà come nuova recluta della Navy UEE per prendere parte a un'avventura cinematografica, ambientata nelle profondità dello spazio.
La storia ci porterà in luoghi molto diversi: si parte dall'abitacolo di un caccia, si passa per i corridoi di una nave ammiraglia e per le stazioni spaziali, si raggiungono gli avamposti di frontiera e si arriva infine alle linee del fronte di un conflitto galattico. Lungo il percorso dovrete guadagnarvi il vostro posto nel racconto, combattendo e facendo scelte che richiederanno anche dei sacrifici, quando le circostanze si faranno difficili.
Il vostro grado e la vostra reputazione dipenderanno da come vi comporterete, e starà a voi onorarli. Qui non siete semplici spettatori delle imprese altrui: avrete la possibilità di diventare come gli eroi che avete sempre ammirato.
Requisiti di sistema
Interessante anche la presenza nella pagina dei requisiti di sistema, anche se ancora non tutti. Le specifiche minime sono indicate nel dettaglio, mentre quelle consigliate non risultano ancora definite: nella relativa sezione compare soltanto l'indicazione che servono un processore e un sistema operativo a 64 bit, la stessa richiesta riportata all'inizio dei requisiti minimi.
La configurazione minima prevede una CPU a quattro core: un Intel Core i7 di architettura Sandy Bridge o successiva, oppure un AMD Bulldozer o successivo. La memoria richiesta è di 16 GB di RAM. Per la grafica serve una scheda video compatibile con DirectX 11.1 e dotata di 8 GB di VRAM, mentre la versione di DirectX indicata per il gioco è la 12.
Tra gli altri requisiti figurano una connessione a internet a banda larga e 150 GB di spazio libero su disco, una quantità considerevole.
Per quanto riguarda le specifiche consigliate, finché non verranno comunicate, non è possibile sapere quale hardware serva per un'esperienza più fluida o con una resa grafica più elevata rispetto al minimo indicato, né quali risoluzioni o impostazioni grafiche i requisiti minimi consentano di raggiungere.