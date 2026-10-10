Aperta la pagina Steam di Squadron 42, con periodo d'uscita e altre informazioni

Cloud Imperium Games ha aperto la pagina Steam di Squadron 42 , che sarà venduto come un gioco completamente autonomo sulla piattaforma di Valve. Tra le informazioni svelate, troviamo anche una finestra d'uscita abbastanza precisa: Q2 2027 . Quindi, in teoria sarà disponibile in una data compresa tra il 1° aprile e il 30 giugno 2027. Difficile dire quanto sia sicuro il lancio, visti i trascorsi del team di Chris Roberts e la fama di Star Citizen , di cui Squadron 42 doveva essere un modulo, ma intuitivamente possiamo dire che ci siamo, considerato il passo fatto aprendo la pagina ufficiale sulla piattaforma di Valve.

Altre informazioni

Sulla pagina possiamo leggere anche la trama a grandi linee. Il giocatore si arruolerà come nuova recluta della Navy UEE per prendere parte a un'avventura cinematografica, ambientata nelle profondità dello spazio.

La storia ci porterà in luoghi molto diversi: si parte dall'abitacolo di un caccia, si passa per i corridoi di una nave ammiraglia e per le stazioni spaziali, si raggiungono gli avamposti di frontiera e si arriva infine alle linee del fronte di un conflitto galattico. Lungo il percorso dovrete guadagnarvi il vostro posto nel racconto, combattendo e facendo scelte che richiederanno anche dei sacrifici, quando le circostanze si faranno difficili.

Il vostro grado e la vostra reputazione dipenderanno da come vi comporterete, e starà a voi onorarli. Qui non siete semplici spettatori delle imprese altrui: avrete la possibilità di diventare come gli eroi che avete sempre ammirato.