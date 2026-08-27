Star Citizen: Squadron 42 è stato posticipato a causa di GTA 6, ecco il nuovo periodo d'uscita

Ovviamente, questa variazione non fa che rinforzare i dubbi sullo stato del progetto, considerando che lo sviluppo di Star Citizen si protrae ormai da quasi quindici anni e non ha ancora una deadline precisa.

Ovviamente non c'è una data precisa, ma intanto gli sviluppatori fanno sapere che la finestra di lancio che era stata comunicata da tempo, ovvero entro la fine del 2026, non è più valida. Il nuovo periodo di uscita è il secondo trimestre del 2027 , considerato un "momento migliore per l'uscita".

L'uscita della versione definitiva di Star Citizen sembra sempre più una chimera, ma quantomeno i giocatori potevano puntare all'arrivo del modulo single player, chiamato Squadron 42 , in tempi non troppo lontani, ma sembra che l'attesa anche di questo sia destinata ad aumentare visto che Cloud Imperium Games ha annunciato la volontà di posticipare il gioco , annunciando un nuovo periodo di uscita lontano da GTA 6 .

Ci sarà una prova in ottobre

In un messaggio ufficiale da parte delle Roberts Space Industries, gli sviluppatori ricordano che l'uscita di Squadron 42 era stata annunciata per il 2026, con il piano di lanciare il modulo single player nell'ultimo trimestre dell'anno, ma le cose sono cambiate.

La motivazione di questo posticipo viene riferita chiaramente da Chris Roberts, fondatore e CEO di Cloud Imperium e responsabile del progetto Star Citizen: si tratta di evitare di lanciare il gioco proprio in mezzo al caos mediatico legato all'uscita di GTA 6.

"Proprio come nel resto del settore, non ho alcuna intenzione di lanciare il successore spirituale di Wing Commander, un gioco in cui abbiamo investito dodici anni di sangue, sudore e lacrime (abbiamo iniziato lo sviluppo di Squadron 42 nel 2014, mentre nel 2013 stavamo aprendo gli studi, assumendo personale e rilasciando il modulo Hangar per Star Citizen), proprio nel bel mezzo del trambusto mediatico suscitato da GTA 6", ha detto chiaro e tondo Roberts.

"Sebbene GTA 6 non uscirà su PC questo novembre, praticamente tutti i media e la maggior parte dei creatori di contenuti si concentreranno su di esso, lasciando poco spazio ad altre notizie", ha spiegato l'autore, che non nasconde dunque il fatto di aver legato la decisione proprio al lancio del nuovo gioco di Rockstar Games.

"Abbiamo valutato le finestre di lancio all'inizio del 2027 e abbiamo deciso che il secondo trimestre rappresenta il momento migliore per il lancio di Squadron 42", ha inoltre riferito Roberts, in attesa di comunicazioni più precise.

Dal messaggio veniamo inoltre a sapere che ci sarà una sorta di beta a numero chiuso per Squadron 42 il 9 e 10 ottobre, in cui "un numero ristretto di sostenitori della prima ora e creatori di contenuti di lunga data di Star Citizen" avranno l'opportunità di giocare in anteprima al titolo in questione.

A quanto pare, proprio in tale periodo arriveranno ulteriori comunicazioni e probabilmente l'annuncio di una data di uscita precisa per Squadron 42.

Nel frattempo, Star Citizen ha superato 1 miliardo di dollari in finanziamenti da crowdfunding ma la situazione del gioco non risulta chiarissima, e le preoccupazioni sono ulteriormente aumentate quando un recente livestream ufficiale è finito alquanto male, nell'imbarazzo generale.