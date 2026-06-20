Squadron 42 è imminente? Al via la prima prova diretta per la stampa e la community

L'evento, in programma da venerdì 9 a domenica 11 ottobre 2026, segna un passaggio storico per Star Citizen . Oltre alla classica visita degli studi e al confronto con il team di sviluppo, i partecipanti avranno l'opportunità, per la prima volta in oltre un decennio, di provare con mano una versione giocabile di Squadron 42 . Si tratta di un'apertura significativa da parte di CIG, che finora non aveva mai permesso a soggetti esterni all'azienda di testare direttamente il gioco , che potrebbe essere ormai quasi pronto.

Secondo quanto emerso dagli inviti ricevuti dai partecipanti, l'azienda fornirà ulteriori dettagli logistici con l'avvicinarsi della data, pur specificando che le spese di viaggio e alloggio resteranno a carico degli invitati. La notizia ha rapidamente fatto il giro delle community di appassionati, trovando riscontro in diverse testimonianze pubblicate sui canali social e su Reddit.

Questa mossa suggerisce che l'obiettivo di una finestra di lancio nel corso del 2026, comunicata in precedenza dalla società, rimane una possibilità, nonostante l'arrivo di GTA 6 a fine novembre potrebbe aver costretto a una modifica dei piani iniziali. La scelta di far testare il software a media e influencer è solitamente un segnale del fatto che il prodotto ha raggiunto un livello di stabilità e rifinitura tale da poter essere mostrato al pubblico.

Nonostante l'ottimismo generato da questa apertura, la prudenza resta d'obbligo. In ogni caso, il fatto che dopo anni di video e aggiornamenti tecnici si sia finalmente giunti alla fase delle prove pratiche rappresenta il passo avanti più tangibile compiuto finora nello sviluppo di Squadron 42.