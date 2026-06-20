Squadron 42 è imminente? Al via la prima prova diretta per la stampa e la community

L'evento, in programma da venerdì 9 a domenica 11 ottobre 2026, segna un passaggio storico per Star Citizen. Oltre alla classica visita degli studi e al confronto con il team di sviluppo, i partecipanti avranno l'opportunità, per la prima volta in oltre un decennio, di provare con mano una versione giocabile di Squadron 42. Si tratta di un'apertura significativa da parte di CIG, che finora non aveva mai permesso a soggetti esterni all'azienda di testare direttamente il gioco, che potrebbe essere ormai quasi pronto.
Secondo quanto emerso dagli inviti ricevuti dai partecipanti, l'azienda fornirà ulteriori dettagli logistici con l'avvicinarsi della data, pur specificando che le spese di viaggio e alloggio resteranno a carico degli invitati. La notizia ha rapidamente fatto il giro delle community di appassionati, trovando riscontro in diverse testimonianze pubblicate sui canali social e su Reddit.
Influencers/press are invited to a 3 days event to play the game
by u/Kehnte in starcitizen
Questa mossa suggerisce che l'obiettivo di una finestra di lancio nel corso del 2026, comunicata in precedenza dalla società, rimane una possibilità, nonostante l'arrivo di GTA 6 a fine novembre potrebbe aver costretto a una modifica dei piani iniziali. La scelta di far testare il software a media e influencer è solitamente un segnale del fatto che il prodotto ha raggiunto un livello di stabilità e rifinitura tale da poter essere mostrato al pubblico.
Nonostante l'ottimismo generato da questa apertura, la prudenza resta d'obbligo. In ogni caso, il fatto che dopo anni di video e aggiornamenti tecnici si sia finalmente giunti alla fase delle prove pratiche rappresenta il passo avanti più tangibile compiuto finora nello sviluppo di Squadron 42.
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