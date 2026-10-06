Xbox era in caduta libera prima del reset, dice Asha Sharma, che torna a parlare di Helix

Asha Sharma ha detto che Xbox era in caduta libera prima del reset avvenuto negli ultimi mesi, con una ristrutturazione interna che a quanto pare ha innescato nuovamente la crescita per la divisione pur a caro prezzo: quello dei numerosi dipendenti licenziati e degli studi chiusi o ceduti.

Nel rivolgersi ai dipendenti di Xbox durante un incontro interno, i cui contenuti sono stati riferiti da alcune fonti, la CEO è tornata a parlare di Helix per confermare che si tratterà di una famiglia di dispositivi e non di un'unica piattaforma, ma non si è limitata a questo.

"Perché esistiamo? Esistiamo per essere il luogo in cui gioca il mondo", ha detto Sharma. "Sapremo di aver raggiunto il nostro obiettivo quando avremo un miliardo di utenti attivi ogni giorno e abbiamo il diritto di vincere perché ora siamo concentrati sui nostri fan e sulle nostre serie."

"Stiamo prendendo le decisioni giuste per reinvestire in questo business. Dopo aver raggiunto il punto più basso di sempre abbiamo iniziato di nuovo a crescere, a un livello superiore di oltre due o tre volte rispetto a prima, e ci aspettiamo che questa tendenza continui."