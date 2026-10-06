Xbox era in caduta libera prima del reset, dice Asha Sharma, che torna a parlare di Helix

Asha Sharma ha detto che Xbox era in caduta libera prima del reset avvenuto negli ultimi mesi, con una ristrutturazione interna che a quanto pare ha innescato nuovamente la crescita per la divisione pur a caro prezzo: quello dei numerosi dipendenti licenziati e degli studi chiusi o ceduti.
Nel rivolgersi ai dipendenti di Xbox durante un incontro interno, i cui contenuti sono stati riferiti da alcune fonti, la CEO è tornata a parlare di Helix per confermare che si tratterà di una famiglia di dispositivi e non di un'unica piattaforma, ma non si è limitata a questo.
"Perché esistiamo? Esistiamo per essere il luogo in cui gioca il mondo", ha detto Sharma. "Sapremo di aver raggiunto il nostro obiettivo quando avremo un miliardo di utenti attivi ogni giorno e abbiamo il diritto di vincere perché ora siamo concentrati sui nostri fan e sulle nostre serie."
"Stiamo prendendo le decisioni giuste per reinvestire in questo business. Dopo aver raggiunto il punto più basso di sempre abbiamo iniziato di nuovo a crescere, a un livello superiore di oltre due o tre volte rispetto a prima, e ci aspettiamo che questa tendenza continui."
Xbox Game Pass continuerà a cambiare
Nel citare alcuni giochi che a suo avviso hanno avuto un impatto particolarmente positivo sulla crescita, Asha Sharma ha nominato Gears of War: E-Day, Minecraft Dungeons 2 e World of Warcraft Forever, affermando che il sentiment positivo nei confronti di Xbox sia aumentato del 30% nell'ultimo anno.
La CEO ha quindi parlato di Xbox Game Pass, lasciando intendere che il servizio in abbonamento diventerà in futuro "più flessibile per un numero maggiore di giocatori", confermando le anticipazioni secondo cui Microsoft starebbe valutando la possibilità di offrire una maggiore personalizzazione dell'offerta.
L'idea, stando a quanto emerge dalle dichiarazioni della Sharma, potrebbe essere quella di consentire agli utenti di scegliere in maniera più precisa quali contenuti desiderano ottenere tramite Game Pass, piuttosto che proporre un catalogo fisso e unico che vada a soddisfare le esigenze di tutti i giocatori.
Helix non sarà un'unica console
Infine, la CEO ha ribadito che Xbox Helix sarà "una famiglia di dispositivi piuttosto che un'unica console, anche qui nell'ambito di una strategia che punta a soddisfare esigenze differenti attraverso appunto diversi dispositivi.
"Stiamo passando a una famiglia di dispositivi per la Gen-10", ha detto la Sharma. "Non esiste un unico dispositivo che vada bene per tutti. Avremo sicuramente un'ottima console come punto di partenza, ma sappiamo anche che molti giocatori saranno in movimento."
"Ci sono alcune cose che siamo i migliori al mondo a produrre e altre per le quali collaboreremo con dei partner. Condivideremo quindi maggiori informazioni man mano che i nostri piani si svilupperanno. Il sistema operativo sta iniziando ad avere un ottimo aspetto, e ne siamo davvero entusiasti."