Steam classifica come per adulti un gioco PEGI 12: l'appello dello sviluppatore Molleindustria a Valve

Questa decisione ha compromesso gravemente la visibilità del gioco sulla piattaforma. Attualmente, il titolo risulta nascosto alla maggior parte degli utenti e del tutto inaccessibile in Germania, a causa delle severe leggi locali che richiedono la verifica dell'età per i contenuti espliciti.

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Attraverso un messaggio pubblicato su Bluesky, Molleindustria ha spiegato: "Attualmente ci troviamo alla Gamescom di Colonia, e tutti ci chiedono perché non riescano a vedere la PAGINA di un gioco classificato per adolescenti".

Il processo di approvazione si sta trascinando da circa un mese. A luglio, Valve aveva segnalato la presenza di "contenuti sessuali espliciti o grafici destinati a un pubblico adulto" e di "frequenti nudità", contestando inoltre il titolo di un obiettivo sbloccabile del gioco, chiamato "Fai sesso un'ultima volta". In risposta, lo sviluppatore, pur ritenendo eccessiva la valutazione iniziale, ha deciso di rimuovere una scena di sesso non esplicita e ha sottoposto nuovamente il gioco a revisione. Ciononostante, Valve non ha rimosso l'etichetta oggetto del contendere.

La frustrazione dello studio è palpabile. "Questa è stata l'esperienza più umiliante e surreale in oltre vent'anni di sviluppo di videogiochi", ha dichiarato Molleindustria. "Sto cercando disperatamente qualcuno che conosca qualcuno in Valve in grado di dirmi almeno cosa stia succedendo".

Future? No Thanks! è un titolo caratterizzato da tematiche cupe, incentrato sugli ultimi giorni di un uomo conservatore che vive in un'utopia di sinistra. La pagina stessa di Steam avverte della presenza di riferimenti a droghe, tabacco e allusioni sessuali, ma il gioco non contiene materiale esplicito paragonabile a quello dei veri e propri giochi per adulti presenti sulla piattaforma.

Siamo di fronte a un altro caso Horses? Difficile dirlo, ma è indubbio che Steam abbia qualche problema con le classificazioni.