GTA 6 andrà a 30 FPS al lancio: Rockstar Games commenta una modalità a 60 FPS

GTA 6 arriverà su PS5 e Xbox Series X|S a novembre e, secondo la recente presentazione, sarà una festa per gli occhi. In termini di prestazioni, però, cosa possiamo aspettarci? Sulla base di quanto rivelato da alcune fonti, GTA 6 andrebbe a 30 FPS.
Una modalità a 60 FPS sarà presa in considerazione? Vediamo quanto è stato detto.
Le prestazioni di GTA 6
Secondo quanto riportato dallo YouTuber Davy Jones, una delle persone invitate presso Rockstar North per vedere il gioco, e dalla testata portoghese Flow Games, le prestazioni potrebbero cambiare in futuro, ma non ci sono dettagli definitivi.
Flow Games ha dichiarato: "Secondo Rob Nelson, lead developer e co-director presso Rockstar North, durante questo periodo di sviluppo le console eseguono il gioco a 30 frame al secondo."
"Secondo il director, è ancora necessario consultare il team tecnico per stabilire se ci sarà un'opzione a 60 FPS al lancio (o in futuro). Sottolinea inoltre di non disporre al momento di dettagli relativi a risoluzione e altre caratteristiche tecniche, come l'impiego del Ray Tracing, ma le prestazioni, per ora, si attestano sui 30 FPS."
Non abbiamo inoltre informazioni su possibili modalità grafiche aggiuntive per PS5 Pro: c'è forse la possibilità di una modalità a 40 FPS per i televisori che supportano i 120 Hz? Probabilmente dovremo attendere per scoprirlo.
Segnaliamo infine che la mappa di GTA 6 è tre volte più grande di quella di Red Dead Redemption 2.