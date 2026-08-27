La mappa di GTA 6 è tre volte più grande di quella di Red Dead Redemption 2

Stando a quanto riferito dal New York Times, l' area di Leonida dove si trova Vice City (il corrispettivo nel gioco di Miami) è veramente grande, anche perché oltre alla città comprende anche ampie parti periferiche.

Considerando che già la mappa di Red Dead Redemption 2 è alquanto enorme, possiamo immaginare l'estensione di quella di GTA 6, che oltretutto si presenta decisamente più densa e ricca di particolari rispetto al selvaggio west del gioco precedente da parte di Rockstar Games.

Come si può facilmente intuire dal nuovo video e dai materiali pubblicati finora, la mappa di GTA 6 è veramente gigantesca e, a detta degli sviluppatori di Rockstar Games, equivale a tre volte quella di Red Dead Redemption 2 .

Questione di numeri

Parlando di numeri, dunque, la mappa di GTA 6 è il triplo di quella vista in Red Dead Redemption 2, sebbene non venga specificato più precisamente a quanto dovrebbe ammontare la superficie esplorabile, se rapportata secondo unità di misura reali.

Un panorama cittadino di Vice City

Sempre sul fronte dei dati, Rockstar ha snocciolato altre cifre veramente impressionanti: in GTA 6 sono presenti "ben più di 600.000 animazioni", che superano di gran lunga le 55.000 animazioni di GTA 5 e le 300.000 di Red Dead Redemption 2, per fare dei paragoni.

Una tale ampiezza non deriva peraltro da generazione procedurale, visto che ogni elemento del gioco è stato progettato e costruito in maniera precisa.

"Ogni stanza del gioco è stata pensata da qualcuno", ha dichiarato Aaron Garbut, responsabile di Rockstar North. "Chi è seduto dove, cosa sta bevendo, i segni lasciati sul tavolo. Le foto appese alle pareti ritraggono le persone presenti in quella stanza, con i loro tatuaggi sulle braccia e le loro famiglie alle spalle. Tutto questo è stato ideato, realizzato, fotografato e collocato in questa stanza, in un edificio qualsiasi, in una grande città, in un mondo".

Tutto questo non fa che ribadire la complessità di GTA 6, giustificando anche i lunghissimi tempi di sviluppo del gioco. In queste ore abbiamo visto anche come funziona la coppia di protagonisti di GTA 6, e il nuovo Profilo Criminale introdotto in questo capitolo, oltre alla longevità di una partita tipica.