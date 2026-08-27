La mappa di GTA 6 è tre volte più grande di quella di Red Dead Redemption 2

Come si può facilmente intuire dal nuovo video e dai materiali pubblicati finora, la mappa di GTA 6 è veramente gigantesca e, a detta degli sviluppatori di Rockstar Games, equivale a tre volte quella di Red Dead Redemption 2.
Considerando che già la mappa di Red Dead Redemption 2 è alquanto enorme, possiamo immaginare l'estensione di quella di GTA 6, che oltretutto si presenta decisamente più densa e ricca di particolari rispetto al selvaggio west del gioco precedente da parte di Rockstar Games.
Stando a quanto riferito dal New York Times, l'area di Leonida dove si trova Vice City (il corrispettivo nel gioco di Miami) è veramente grande, anche perché oltre alla città comprende anche ampie parti periferiche.
Questione di numeri
Parlando di numeri, dunque, la mappa di GTA 6 è il triplo di quella vista in Red Dead Redemption 2, sebbene non venga specificato più precisamente a quanto dovrebbe ammontare la superficie esplorabile, se rapportata secondo unità di misura reali.
Sempre sul fronte dei dati, Rockstar ha snocciolato altre cifre veramente impressionanti: in GTA 6 sono presenti "ben più di 600.000 animazioni", che superano di gran lunga le 55.000 animazioni di GTA 5 e le 300.000 di Red Dead Redemption 2, per fare dei paragoni.
Una tale ampiezza non deriva peraltro da generazione procedurale, visto che ogni elemento del gioco è stato progettato e costruito in maniera precisa.
"Ogni stanza del gioco è stata pensata da qualcuno", ha dichiarato Aaron Garbut, responsabile di Rockstar North. "Chi è seduto dove, cosa sta bevendo, i segni lasciati sul tavolo. Le foto appese alle pareti ritraggono le persone presenti in quella stanza, con i loro tatuaggi sulle braccia e le loro famiglie alle spalle. Tutto questo è stato ideato, realizzato, fotografato e collocato in questa stanza, in un edificio qualsiasi, in una grande città, in un mondo".
Tutto questo non fa che ribadire la complessità di GTA 6, giustificando anche i lunghissimi tempi di sviluppo del gioco. In queste ore abbiamo visto anche come funziona la coppia di protagonisti di GTA 6, e il nuovo Profilo Criminale introdotto in questo capitolo, oltre alla longevità di una partita tipica.