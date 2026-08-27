Come funziona la coppia di protagonisti in GTA 6: azione cooperativa e rapporto che cambia

Dal video gameplay di GTA 6 andato in scena questa sera sono emersi nuovi dettagli sul gioco, e altri grazie a preview associate all'evento di presentazione: qui analizziamo il funzionamento della coppia di protagonisti , Jason e Lucia, e il loro rapporto tra cooperazione, complicità e amore in mezzo ai crimini.

Amici o amanti

La cooperazione tra Jason e Lucia assume diversi aspetti nel gameplay: per esempio, quando si trovano entrambi sullo stesso veicolo è possibile scambiare i posti per guidare o venire trasportati, oppure scegliere se guidare o sparare durante gli inseguimenti.

Jason e Lucia in GTA 6

Il rapporto sentimentale tra Jason e Lucia può modificarsi in base alle azioni del giocatore: se si passa troppo tempo da soli riceviamo messaggi e chiamate dal partner che richiamano l'attenzione su appuntamenti o sul fatto che vogliano andare a dormire e se si ignora queste comunicazioni, proseguendo nell'azione in solitaria, la relazione può deteriorarsi.

All'inizio della storia, Jason e Lucia sono una coppia legata sentimentalmente, ma il rapporto romantico è facoltativo: il giocatore può decidere di mantenere la loro relazione al livello di amicizia, sia attraverso il comportamento che teniamo nel gameplay che prendendo determinate decisioni critiche nel corso della storia.

È possibile comunque rafforzare il rapporto tra i due prendendo parte insieme a diverse attività alternative all'interno di Leonida come shopping, esercizi fisici insieme, intrattenimenti vari o passeggiare tenendosi per mano (c'è un comando specifico legato al grilletto del controller), oltre che ovviamente avanzando insieme nel mondo criminale.

In ogni caso, anche se il rapporto non dovesse prendere una piega sentimentale, i due si copriranno sempre le spalle durante le missioni, perché certi elementi sono comunque previsti dalla storia.

Questa sera abbiamo scoperto diverse cose su GTA 6 come la presenza del nuovo Profilo Criminale, missioni, attività secondarie e gestione fisica dei personaggi e il fatto che guidare e rubare le auto sarà più impegnativo, con Rockstar Games che punta al realismo.