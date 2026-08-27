In GTA 6 le decisioni del giocatore possono influenzare trama e missioni: è pensato per essere rigiocato più volte

Ad esempio, l'anteprima di IGN rivela che il nuovo capitolo della serie Grand Theft Auto avrà una struttura narrativa molto più dinamica rispetto al passato. La storia includerà scelte grandi e piccole , alcune con effetti immediati e altre che si accumuleranno nel tempo fino a generare conseguenze più significative. Rockstar ha progettato la campagna proprio per favorire più rigiocabilità , con percorsi e risultati diversi a seconda delle decisioni del giocatore.

Il rapporto tra Lucia e Jason al centro della storia

Rockstar precisa che il gioco manterrà una forte componente di storytelling guidato, ma con GTA 6 ha cercato di collegare il più possibile le azioni nel mondo aperto all'identità dei protagonisti, rendendo ogni comportamento coerente con la loro storia personale.

Le scelte del giocatore influenzeranno anche lo svolgimento delle missioni: IGN cita un incarico ambientato in un complesso residenziale con più vie di fuga, un'altra missione che permette di scegliere se guidare o fare da tiratore, e un inseguimento con la polizia che suggerisce un percorso ottimale ma consente comunque soluzioni alternative.

La storia di Lucia e Jason sarà ovviamente centrale. Entrambi possiedono background molto densi, rivelati sia apertamente sia tramite indizi. L'anteprima conferma, ad esempio, che la cavigliera elettronica di Lucia avrà un ruolo importante nel modo in cui i due vengono uniti. Inoltre, la loro relazione potrebbe persino portare alla scoperta di segreti nascosti. Rockstar afferma infine di aver sfumato il confine tra attività open world e missioni principali, premiando chi esplora e vive il mondo invece di procedere in linea retta affrontando tutte le missioni di fila.

Tra le tante informazioni arrivate in queste ore, è emerso anche che il sistema di guida e di furto delle auto sarà più realistico e impegnativo rispetto al passato, mentre i giocatori dovranno fare i conti con il Profilo Criminale, un nuovo sistema che evolve il classico "Wanted".