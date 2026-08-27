Quanto dura GTA 6? Rockstar Games ha svelato la longevità di una partita tipica

Tempo variabile

Nelson ha specificato che questa stima si basa sulla sua personale esperienza di gioco, sottolineando come il tempo effettivo dipenderà dal modo in cui i singoli giocatori decideranno di interagire con il mondo virtuale e di immergervisi.

Jason e Lucia, i due protagonisti di GTA 6

"Spero che ci saranno persone con la voglia di alzarsi, prendere una tazza di caffè, farsi una doccia, vestirsi, uscire per fare un po' di esercizio fisico. Interagire con alcune persone, esplorare, magari mettersi nei guai. Rapinare qualche posto, fare un po' di soldi".

Un dettaglio rilevante emerso dall'intervista è che la partita di Nelson ha incluso "obiettivi opzionali con ramificazioni narrative". Questo suggerisce che alcune attività secondarie avranno un peso sullo sviluppo della storia e potrebbero riflettersi nel finale, anche senza contribuirvi in modo diretto. Sebbene in passato Rockstar abbia già implementato finali multipli, come avvenuto in GTA 5, lo studio non ha ancora confermato ufficialmente se questa meccanica sarà presente anche nel nuovo capitolo.

Il video di approfondimento pubblicato su Netflix ha fornito ulteriori dettagli sulle missioni della storia. Tra le sequenze mostrate, spiccano uno scambio condotto dai protagonisti Lucia e Jason interrotto da un'irruzione della polizia, e un'imboscata durante un party elegante. In quest'ultima scena d'azione, i ruoli dei due personaggi si sono divisi: mentre Jason si occupa di respingere i nemici, Lucia gli fornisce supporto tattico e informazioni tramite il telefono.

L'uscita di Grand Theft Auto 6 è prevista per il 19 novembre sulle console PlayStation 5 e Xbox Series X.