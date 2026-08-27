GTA 6, il video di gameplay svela missioni, attività secondarie e gestione fisica dei personaggi

Alla fine il nuovo video di GTA 6 pubblicato su Netflix si è rivelato essere un linghissimo gameplay, che ha permesso di dare il primo sguardo ravvicinato al gioco alla sua massima qualità su PS5. Il filmato si concentra inizialmente sulla componente criminale del gioco, mostrando i due protagonisti, Jason e Lucia, alle prese con un affare di droga fallito, una rapina in un minimarket e vari furti di veicoli. Non manca l'azione: in una sequenza, la coppia affronta la polizia in un vicolo, con Jason che utilizza una mitragliatrice per abbattere auto ed elicotteri delle forze dell'ordine; in un'altra, i due sono coinvolti in una sparatoria in seguito a un lussuoso party su una terrazza.

Tante attività

Accanto ai momenti di maggiore tensione, il gioco offre numerose attività legate all'esplorazione e al tempo libero. I giocatori potranno guidare scooter, rilassarsi in spiaggia, partecipare a gare con auto sportive o moto da cross, e cimentarsi nel paracadutismo urbano.

Ci sono tantissime attività in GTA 6

A queste meccaniche si aggiunge un sistema di gestione fisica dei personaggi particolarmente dettagliato, le cui basi erano già state anticipate in un articolo della rivista Dazed. Le abitudini di Jason e Lucia avranno un impatto diretto e visibile sul loro corpo: l'alimentazione influenzerà il peso, mentre l'allenamento, confermato nel video da sequenze in cui Lucia fa ginnastica e Jason nuota, aumenterà la massa muscolare. Al contrario, la privazione del sonno, lo stress legato alle fughe dalla polizia o gli stravizi prolungati lasceranno segni evidenti sui loro volti.

Il filmato offre anche uno spaccato della vita domestica della coppia. Nell'appartamento dei protagonisti, arredato con luci al neon e carta da parati a tema tropicale, è possibile aiutare Lucia a scegliere l'abbigliamento, interagire con gli oggetti come il frigorifero e guardare la televisione, che trasmette le consuete pubblicità satiriche tipiche del franchise. Anche il sistema di dialoghi è stato completamente rinnovato.

Per quanto riguarda il mondo esterno, le strade e gli interni sono popolati da personaggi non giocanti estremamente variegati. Il video mostra una moltitudine di figure di ogni tipo: individui impegnati a preparare stupefacenti in biancheria intima, anziane signore intente a prendere a martellate un'auto, uomini a torso nudo e cani pitbull, tutti resi con una notevole attenzione per i dettagli fisici, dai tipi di corporatura fino alla cura delle acconciature. In una scena, si vedono anche Jason e Lucia muoversi tra la folla indossando dei travestimenti.

L'obiettivo degli sviluppatori, tuttavia, non è limitarsi a una semplice parodia dei meme legati allo stato della Florida. A questo proposito, Rob Nelson, responsabile dello sviluppo e co-direttore di Rockstar North, ha chiarito la visione dello studio: "È facile assumere un atteggiamento cinico e dire: 'Beh, questo è strano, mettiamolo nel gioco', ma non potevamo fermarci a questo. Dobbiamo offrire ai giocatori anche un senso di scoperta, non limitarci a ripetere i cliché già esistenti".

L'uscita di Grand Theft Auto 6 è fissata per il 19 novembre su console PlayStation 5 e Xbox Series X.