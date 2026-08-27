GTA 6 introduce il nuovo Profilo Criminale, che evolve il sistema "Wanted"

Si tratta, in sostanza, di un sistema in grado di presentare una gestione più complessa e sfumata di come le forze dell'ordine e il mondo circostante reagisce alle azioni criminali dei protagonisti, andando molto oltre la semplice progressione classica con le sei stelle da ricercato.

Un sistema che gestisce le reazioni delle forze dell'ordine

Quando ci si ritrova nella situazione del ricercato, le forze dell'ordine possono contare su una descrizione più o meno accurata del protagonista, che comprende il suo aspetto, il suo abbigliamento, il veicolo guidato e l'eventuale presenza di complici.

Per cercare di far perdere le tracce può essere dunque necessario modificare diversi elementi, che vanno dal vestiario all'aspetto del protagonista, oltre ai veicoli, oppure cercare di far perdere le tracce in zone isolate o, al contrario, in altre molto affollate.

Il Profilo Criminale entra in gioco quando si inizia a collezionare diversi crimini ed è un sistema persistente che si evolve e modifica nel tempo: è simile al sistema dell'onore presente in Red Dead Redemption 2 ma molto più profondo e stratificato.

Se si compie un colpo e si fugge, senza far partire un'escalation, generalmente ce la caviamo con poco, ha spiegato Rob Nelson di Rockstar Games in un'intervista a IGN, ma "se si continua a esagerare o si fa partire un'escalation di violenza e caos, allora il Profilo Criminale prende una certa piega".

"Abbiamo cercato, per quanto possibile, di progettare il gioco in modo da offrire diverse opzioni", ha spiegato Nelson. "La situazione può degenerare piuttosto rapidamente se lo desiderate, oppure chi non vuole che le cose degenerino può cercare di evitarlo. Non è sempre possibile".

Il sistema criminale però non è semplicemente dicotomico come quello visto in Red Dead Redemption, con l'onore che poteva essere ristabilito semplicemente accarezzando animali o salutando garbatamente le persone, in GTA 6 la situazione è un po' più sfumata e, in generale, resta difficile scrollarsi di dosso i punti guadagnati sul Profilo Criminale, ma questo avanza in base al contesto e alle decisioni prese durante il gameplay.

"Questa è la storia di una coppia in fuga. Abbiamo cercato di fare in modo che i sistemi e il design supportassero la nostra narrazione ogni volta che fosse possibile. Ciò significa che se commetti un incidente e scappi, commetti un crimine e scappi, ti metti nei guai e te ne vai prima che arrivi la polizia, e non inizi a sparare alla gente, non fai degenerare la situazione - cosa che puoi assolutamente fare se vuoi - ma se non lo fai, in genere te la caverai senza problemi".

In generale, "È quando si va sistematicamente oltre ciò che è necessario, oppure si fanno sistematicamente cose del tutto superflue, che si rischia di orientare il proprio profilo criminale in una certa direzione", ha spiegato lo sviluppatore.

Dal nuovo video abbiamo visto che in GTA 6 guidare e rubare le auto sarà più impegnativo, oltre a missioni, attività secondarie e gestione fisica dei personaggi.