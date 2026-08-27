Come cambia il sistema di dialoghi in Grand Theft Auto 6

A differenza di quanto avveniva in Grand Theft Auto V , dove i dialoghi erano predeterminati e l'interazione con i personaggi non giocanti risultava limitata, GTA 6 proporrà un approccio profondamente rinnovato. Il gioco non utilizzerà la classica ruota delle scelte, né riempirà lo schermo di indicatori per segnalare con chi è possibile parlare. Al contrario, come emerso dalla presentazione di puro gameplay pubblicato su Netflix, le opzioni di dialogo appariranno in modo contestuale solo quando il giocatore si avvicinerà a un personaggio interagibile.

Contestuale

Una volta avviata la conversazione, le possibili risposte verranno mostrate in basso a destra, occupando uno spazio minimo sullo schermo. Questa scelta di design mira a mantenere l'esperienza visiva pulita e a rendere le conversazioni più naturali.

Lucia

Tra gli esempi mostrati figurano l'interazione con un buttafuori, per il quale il gioco offre due opzioni per attirarne l'attenzione, e la possibilità di approcciarsi a un cane scegliendo tra tre azioni specifiche: sgridarlo, accarezzarlo o studiarlo.

Anche i dialoghi ambientali dei PNG sono avanzatissimi. I personaggi di sfondo non solo intrattengono conversazioni più elaborate mentre il giocatore esplora la mappa, ma reagiscono in modo dinamico all'aspetto e alle azioni di quest'ultimo, ad esempio notando se ha un'arma in pugno. Secondo una fonte interna che avrebbe lavorato al comparto audio del gioco, gli sviluppatori hanno registrato "centinaia di migliaia" di linee di dialogo. Queste sono state incise più volte per adattarsi a diverse situazioni e registri emotivi.

La reazione di un PNG, infatti, varierà a seconda che riconosca il protagonista o che lo veda commettere un crimine a volto coperto. A influenzare le risposte interverranno anche fattori come il livello di paura del personaggio, l'ora del giorno, il meteo e specifiche differenze demografiche. Inoltre, le conversazioni ambientali si rinnoveranno costantemente: per garantire questa varietà, la stessa fonte afferma che Rockstar ha testato il sistema posizionando i collaudatori nello stesso punto per venti minuti, assicurandosi che i dialoghi non risultassero mai ripetitivi.

Sebbene i dettagli forniti dalla fonte non abbiano ancora il crisma dell'ufficialità, le sue dichiarazioni risalgono a mesi prima degli ultimi leak e sembrano trovare riscontro nel video appena pubblicato. È inoltre noto che Rockstar ha assegnato un intero team esclusivamente alla gestione del comportamento dei PNG, curando ogni dettaglio dell'ecosistema di gioco.

L'obiettivo di queste nuove meccaniche è rendere lo stato di Leonida un ambiente vivo e reattivo. Anche se le scelte di dialogo del giocatore non avranno le ramificazioni complesse tipiche dei giochi di ruolo puri, contribuiranno a rendere l'esperienza più fluida, riducendo il distacco tra le fasi di gioco giocato e i filmati narrativi.

L'uscita di Grand Theft Auto 6 è attualmente fissata per il 19 novembre su PlayStation 5 e Xbox Series X.