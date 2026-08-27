In GTA 6 guidare e rubare le auto sarà più impegnativo, Rockstar Games punta al realismo

La conferma è arrivata da un'intervista al co-studio head Rob Nelson con IGN, che ha anticipato un sistema più stratificato e meno "automatico" rispetto ai precedenti capitoli della serie Grand Theft Auto.

In GTA 6 la guida e il furto di auto più impegnativo e realistico, con Rockstar Games che ha introdotto nuove dinamiche che cambiano in modo significativo il modo in cui i giocatori interagiranno con i veicoli.

Per rubare auto non basta più premere un tasto

Secondo Nelson, le strade di Leonida sono "più strette e più realistiche in termini di proporzione", e unite alla maggiore densità del traffico rendono la guida "più impegnativa e richiedono un po' di abilità".

Altrettanto importanti sono le novità legate ai furti d'auto, ora trasformati in un'azione più profonda e meno immediata. Alcuni veicoli richiederanno strumenti specifici, mentre le auto più lussuose potrebbero essere dotate di sistemi antifurto avanzati.

"Abbiamo aggiunto diversi livelli di stratificazione ai veicoli", spiega. "In passato bastava premere triangolo per scassinare automaticamente e rubare qualsiasi auto e filare via. Ci sembrava che così si perdesse molto potenziale in termini di progressione e scelte per il giocatore. Ora, all'inizio del gioco, ci sono alcune auto parcheggiate che non sono accessibili finché non si avanza nella storia e non si ottengono gli strumenti necessari per entrarci. Ma puoi sempre rubare un auto mentre il conducente è alla guida. Credo che questo dia più significato a tutti i veicoli, e ti costringe a prestare un po' più attenzione a ciò che stai facendo".

Il nuovo sistema dà più peso alle differenze tra marche e modelli: un'auto di lusso potrebbe richiedere un duplicatore di chiavi per bypassare la serratura elettronica, mentre un GPS avanzato potrebbe costringere a guidare a tutta velocità per evitare di essere tracciati. Per aiutare i giocatori, Jason e Lucia avranno un'app di scansione sul telefono che rivela se un veicolo è dotato di sistemi di sicurezza, oltre a indicare quanto denaro si può ricavare rivendendolo o quanto costa registrarlo.