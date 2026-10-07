GTA 6 non sarà disponibile su PC in streaming in esclusiva Xbox Cloud al lancio, Microsoft smentisce i rumor

La notizia che ha dominato la notte si è sgonfiata nel giro di poche ore. Dopo che diversi report avevano suggerito un accordo inedito tra Microsoft e Take‑Two per portare GTA 6 in streaming in esclusiva tramite Xbox Cloud Gaming al lancio, non solo su console Xbox, ma anche su PC e potenzialmente dispositivi mobile e smart TV, è arrivata una smentita ufficiale.

A chiarire la situazione è stato Matthew Ball, Chief Strategy Officer di Xbox, che sui propri canali social ha definito le indiscrezioni come report errati. Ball ha precisato che GTA 6 arriverà regolarmente su Xbox il 19 novembre, ma non sarà disponibile in streaming esclusivo per il servizio cloud verdecrociato né su PC. Una dichiarazione netta, che chiude la porta a quella che, se confermata, sarebbe stata una mossa clamorosa da parte di Microsoft: un'esclusiva cloud capace di attirare moltissimi utenti verso Xbox Cloud Gaming, sfruttando il fatto che Grand Theft Auto 6 al lancio sarà disponibile solo su PS5 e Xbox Series X|S.

"È bello vedere tutto questo entusiasmo per GTA VI e Xbox, ma ha anche portato ad alcuni report errati. Non vediamo l'ora di lanciare GTA VI su Xbox il 19 novembre, tuttavia il gioco non sarà disponibile in streaming in esclusiva né su PC."