Jagex rimuove il trailer di RuneScape 3 per presunto uso di IA generativa: "Indaghiamo con urgenza"

Tuttavia, l'entusiasmo della community è stato rapidamente oscurato da una polemica: il filmato, realizzato con uno stile grafico a bozzetto, mostrava palesi anomalie tipiche delle illustrazioni create tramite intelligenza artificiale generativa , tra cui un cavaliere con sei dita su una mano e un altro che sembrava indossare scarpe sportive Nike.

Nel corso del recente RuneFest, la software house Jagex ha presentato il trailer ufficiale di Dragon Slayer 2 , una nuova serie di missioni in arrivo su RuneScape 3 ispirata alla celebre e amatissima saga già nota ai giocatori della versione classica del titolo.

La rimozione del trailer e le scuse di Jagex

Di fronte alle proteste e alle segnalazioni dei fan, lo studio ha rimosso prontamente il video da tutti i canali ufficiali, avviando un'indagine interna. In un intervento pubblicato su Reddit, Alex Sween, social media manager di Jagex, ha fatto chiarezza sull'accaduto, spiegando che la produzione del filmato era stata affidata a un partner esterno il quale aveva espressamente garantito che non avrebbe impiegato strumenti di GenAI.

"Siamo a conoscenza delle preoccupazioni sollevate riguardo al trailer di Dragon Slayer 2 e lo abbiamo rimosso mentre indaghiamo d'urgenza. Questo trailer è stato prodotto da un partner esterno fidato che aveva espressamente confermato che l'IA generativa non sarebbe stata utilizzata. Ma, tra le altre cose, c'è un sesto dito e, beh, è piuttosto difficile da giustificare. Per questo ci scusiamo."

Sween ha ribadito con fermezza la politica aziendale di Jagex, che vieta categoricamente l'uso dell'IA generativa nella creazione di videogiochi, illustrazioni, materiali di marketing o prodotti di merchandising. Lo studio ha quindi annunciato una revisione immediata dei propri processi di controllo qualità e la decisione di collaborare direttamente con i creatori di contenuti e gli artisti della community per realizzare i nuovi asset promozionali dedicati a Dragon Slayer II.