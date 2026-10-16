RuneScape Reignited è stato subito cancellato, dopo le critiche dei giocatori

"Ho detto sul palco che non avremmo ripetuto gli stessi errori del passato e voglio mantenere la parola data", ha spiegato Ryan, "Considerando questo, abbiamo preso la decisione di cancellare Reignited".

Il team ha annunciato la cancellazione del progetto attraverso un video di aggiornamento su YouTube, nel quale il creative director Mod Ryan ha spiegato di aver capito, grazie ai feedback immediati dei fan, che l'idea non andava nella giusta direzione e che poteva portare a una dispersione futile di energie.

Non è durato molto il progetto di rilancio del gioco di ruolo online, con Jagex che ha annunciato subito la cancellazione di RuneScape Reignited , praticamente dopo qualche giorno dall'annuncio del gioco, a causa delle forti critiche ricevute immediatamente dai giocatori.

Una reazione immediata

La reazione è stata praticamente immediata, considerando che RuneScape Reignited era stato annunciato praticamente la settimana scorsa e ora si ritrova ad essere eliminato per direttissima da Jagex, che evidentemente deve aver ricevuto feedback palesi da parte dell'utenza.

"Abbiamo ricevuto tantissime opinioni diverse da tutti voi e apprezziamo davvero che ognuno abbia condiviso il proprio punto di vista. Per noi è estremamente importante perché l'ultima volta che non abbiamo ascoltato il feedback dei giocatori, il sistema di combattimento è cambiato e ci è voluto più di un decennio per riprenderci da quella situazione".

"È chiaro che non abbiamo colto nel segno, dunque andiamo avanti senza questa iniziativa. Il nostro obiettivo è vedere RuneScape crescere ancora, con giocatori che tornano regolarmente e nuovi utenti che si uniscono, ma questo non avverrà a spese della nostra community storica".

La decisione, tuttavia, non influirà sull'aggiornamento fissato per il 2 dicembre, che si presenterà come era stato annunciato, includendo una prova gratuita di 10 giorni ai contenuti e ai mondi di RuneScape Members fino al 12 dicembre per nuovi giocatori.

Anche la roadmap del resto del 2026 e del 2027 resta invariata, per il resto, con la pubblicazione dell'Adventure Guide e la prima parte del Remastered Journey, oltre a diversi altri miglioramenti previsti per il gioco.

RuneScape Reignited doveva essere una sorta di nuovo inizio per RuneScape, con una nuova economia e un modello di progressione differente da quello classico, ma evidentemente non ha incontrato il favore della community.

Nei giorni scorsi è stato inoltre annunciato RuneScape 4, praticamente nato da un'espansione e diventato un MMO completo, mentre il recente RuneScape: Dragonwilds ha venduto più del previsto in Accesso Anticipato.