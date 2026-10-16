Zelda: Ocarina of Time remake avrà una bella confezione in stile Nintendo 64 in alcuni negozi

Una delle iniziative più interessanti organizzate in occasione del lancio di The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Nintendo Switch 2 arriva dalla catena di negozi Micromania, che ha deciso di arricchire alcune delle prime copie del gioco di una bella confezione in cartone in stile Nintendo 64.

Purtroppo, la cosa sembra sia limitata alla catena in questione e ai suoi punti vendita, che però si trovano in Francia. Non sembra esserci un corrispettivo anche altrove, dunque l'iniziativa tange poco il pubblico italiano, a meno che qualcuno non si trovi per qualche motivo sul territorio francese nella notte tra il 4 e il 5 novembre.

Undici negozi della catena effettueranno infatti una speciale apertura notturna per celebrare il lancio di The Legend of Zelda: Ocarina of Time e in tale occasione sarà possibile acquistare una di queste speciali confezioni da collezione.