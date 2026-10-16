Zelda: Ocarina of Time remake avrà una bella confezione in stile Nintendo 64 in alcuni negozi

Una delle iniziative più interessanti organizzate in occasione del lancio di The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Nintendo Switch 2 arriva dalla catena di negozi Micromania, che ha deciso di arricchire alcune delle prime copie del gioco di una bella confezione in cartone in stile Nintendo 64.
Purtroppo, la cosa sembra sia limitata alla catena in questione e ai suoi punti vendita, che però si trovano in Francia. Non sembra esserci un corrispettivo anche altrove, dunque l'iniziativa tange poco il pubblico italiano, a meno che qualcuno non si trovi per qualche motivo sul territorio francese nella notte tra il 4 e il 5 novembre.
Undici negozi della catena effettueranno infatti una speciale apertura notturna per celebrare il lancio di The Legend of Zelda: Ocarina of Time e in tale occasione sarà possibile acquistare una di queste speciali confezioni da collezione.
Un attacco diretto al cuore dei nostalgici
Come possiamo vedere dall'immagine riportata qui sotto, si tratta di una replica della vecchia scatola in cartone utilizzata per la versione PAL di The Legend of Zelda: Ocarina of Time su Nintendo 64, che verrà utilizzata come sovra-scatola contenente poi la confezione ufficiale del remake per Nintendo Switch 2.
Si tratta di un notevole colpo al cuore per i fan di lunga data, perché richiama precisamente i ricordi della versione originale per Nintendo 64, facendo leva su un elemento tanto amato come la scatola di cartone d'altri tempi.
Purtroppo, questa potrà essere ottenuta solo per le copie vendute in presenza durante l'evento di apertura notturno per il lancio di The Legend of Zelda: Ocarina of Time su Nintendo Switch 2, ovvero nella notte tra il 4 e il 5 novembre, presso i rivenditori di Micromania.
Una promozione simile è stata organizzata anche da EB Games con la confezione sullo stile di quella della versione americana per Nintendo 64, dunque è possibile che anche altre iniziative del genere possano emergere altrove.
Nel frattempo, abbiamo visto il nuovo trailer panoramico di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, che ha svelato diverse caratteristiche nuove come i "pensieri di Navi" e la presenza di museo e modalità inedita per i boss.