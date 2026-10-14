Il trailer panoramico di The Legend of Zelda: Ocarina of Time ci porta di nuovo a Hyrule

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Nintendo Switch 2, remake di uno dei videogiochi più importanti e apprezzati della storia del medium. Più precisamente, si tratta di un trailer panoramico che mostra gli aspetti fondamentali dell'esperienza, per prepararci a quello che ci aspetta il 5 novembre, quando sarà disponibile per tutti.

Il video

Il trailer si apre con la Foresta dei Kokiri, dove incontriamo Link. Presto viene affiancato dalla fata Navi, che lo conduce dal Grande Albero Deku. Viene introdotta la leggenda della Triforza, un potere divino bramato da forze malvagie, mostrandoci un breve e minaccioso scorcio dell'antagonista principale, Ganondorf, a cavallo tra le fiamme.

Inizia un montaggio dedicato al gameplay. Vediamo Link bambino esplorare il vasto e colorato Regno di Hyrule: corre nelle pianure, nuota nei fiumi e cavalca Epona. Vengono mostrati incontri con vari personaggi iconici e bizzarri del gioco, tra cui la Principessa Zelda, i Goron, gli Zora e vari abitanti del villaggio.

Quindi si passa all'azione, con Link che affronta diverse creature nemiche nei dungeon, usando spada, scudo, bombe e oggetti unici per superare ostacoli e risolvere enigmi ambientali. Ci sono scene spettacolari, come Link che vola aggrappato a un gufo gigante e che viene inghiottito dall'enorme creatura marina Jabu-Jabu, tutto nella nuova veste grafica.

Viene quindi mostrato come il giocatore può suonare l'Ocarina per sbloccare segreti (come aprire una cascata). Una novità interessante mostrata nell'interfaccia è la possibilità di suonare le melodie usando i pulsanti, un'ocarina reale tramite microfono, o persino canticchiando.

Il trailer raggiunge il suo apice quando Link estrae la leggendaria Master Sword dal suo piedistallo. Questo atto lo fa viaggiare nel tempo, trasformandolo in un Link adulto. Seguono scene d'azione molto più cupe e frenetiche, con Link adulto che affronta nemici spaventosi, boss demoniaci e attraversa paesaggi in rovina.

Il trailer si chiude ricordando la data di uscita: 05/11/2026. Subito dopo, vengono annunciati dei contenuti extra: un'app per smartphone chiamata "Zelda Notes" (che traccia i progressi, la mappa e offre quiz sul gioco) e una nuova linea di statuine Amiibo (Link bambino e Zelda bambina). Utilizzando questi Amiibo nel gioco, è possibile sbloccare speciali maschere cosmetiche per Link. Noi chiudiamo rimandandovi al nostro recente provato per ulteriori dettagli sul gioco.