La tastiera da gaming Razer Ornata V3 X è in offerta su Amazon: acquistala (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo della tastiera da gaming Razer Ornata V3 X : l'offerta prevede uno sconto attivo del 20% per un costo totale e finale di 39,99€ (circa 4€ in più rispetto al minimo storico) . Puoi acquistare la tastiera direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui sotto: La Razer Ornata V3 X è una tastiera da gaming progettata per offrire comfort e praticità durante le sessioni di gioco e le attività quotidiane al computer. Il suo design a basso profilo, abbinato a tasti più sottili e switch dalla corsa più breve, consente di mantenere le mani in una posizione più naturale, riducendo lo sforzo durante l'utilizzo prolungato.

Ulteriori dettagli sulla tastiera

Uno degli aspetti distintivi del dispositivo è rappresentato dagli switch meccanici silenziosi, pensati per offrire una digitazione morbida e ammortizzata. Questa caratteristica rende la tastiera adatta a chi cerca un'esperienza più discreta, sia mentre gioca sia durante la scrittura, senza rinunciare al comfort Anche la resistenza dei tasti è stata presa in considerazione.

La Razer Ornata V3 X utilizza infatti un rivestimento con protezione UV, progettato per contrastare lo sbiadimento delle scritte e limitare i segni dell'usura provocati dall'utilizzo quotidiano. Una soluzione utile per mantenere più a lungo leggibilità e aspetto dei tasti. A completare la dotazione troviamo un poggiapolsi ergonomico, progettato per allinearsi alla tastiera e sostenere i polsi durante le sessioni più lunghe.