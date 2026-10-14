Google Fast Pair supporterà anche i dispositivi per la salute su Android?

Google potrebbe ampliare il supporto a Fast Pair, il sistema che semplifica l'associazione degli accessori Bluetooth con smartphone e tablet Android, introducendo il supporto ai dispositivi per il monitoraggio della salute. A suggerirlo sono alcune stringhe individuate da Android Authority nella versione 26.41.30 di Google Play Services, che fanno riferimento a una nuova categoria chiamata HEALTH_DEVICE.
Finora Fast Pair è stato utilizzato soprattutto per collegare cuffie, auricolari, tastiere, mouse, stilo e altri accessori compatibili. Il supporto agli apparecchi acustici era già stato introdotto nel percorso di espansione della funzionalità. La novità in preparazione potrebbe estendere lo stesso approccio anche agli strumenti per rilevare e registrare parametri fisici.
Come funzionerebbe la nuova configurazione
Tra i dispositivi menzionati esplicitamente nel codice figura il misuratore di pressione Bluetooth. Altri riferimenti suggeriscono un sistema di configurazione nel quale scegliere dove salvare i dati raccolti e quali informazioni sincronizzare con Health Connect, la piattaforma Android che consente alle applicazioni compatibili di condividere dati relativi alla salute e all'attività fisica.
Le stringhe individuate citano diverse categorie di informazioni, tra cui pressione sanguigna, frequenza cardiaca, passi e sintomi. La procedura di configurazione potrebbe permettere di selezionare i dati memorizzati dal dispositivo e autorizzarne la condivisione con le applicazioni collegate.
L'utente dovrebbe inoltre poter controllare quali informazioni rendere accessibili ai singoli servizi. Il codice fa riferimento sia alla sincronizzazione con Health Connect sia alla gestione delle autorizzazioni per la scrittura dei dati. In questo modo, le misurazioni potrebbero essere raccolte da un accessorio compatibile e poi consultate nelle app utilizzate per monitorare la propria salute.
Le indicazioni scoperte descrivono anche notifiche relative alle nuove misurazioni. Nel caso della pressione sanguigna, per esempio, il sistema potrebbe avvisare quando viene registrato un nuovo valore, mostrando una notifica che richiede lo sblocco del dispositivo per visualizzare il risultato.
Oltre ai misuratori di pressione, è possibile ipotizzare un'estensione a bilance intelligenti e altri dispositivi Bluetooth per il monitoraggio di parametri fisici. Tuttavia, il codice non conferma il supporto a tutte queste categorie: per ora, il riferimento più concreto riguarda gli apparecchi per la misurazione della pressione.
L'analisi di una versione dell'applicazione non garantisce che la funzionalità venga effettivamente distribuita, né permette di stabilire quando sarà disponibile. Secondo Android Authority, però, anche il precedente ampliamento di Fast Pair agli apparecchi acustici era emerso nel codice diversi mesi prima del debutto. Il nuovo sistema potrebbe richiedere ancora tempo prima di arrivare sugli smartphone Android.