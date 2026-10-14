Google Fast Pair supporterà anche i dispositivi per la salute su Android?

Google potrebbe ampliare il supporto a Fast Pair, il sistema che semplifica l'associazione degli accessori Bluetooth con smartphone e tablet Android, introducendo il supporto ai dispositivi per il monitoraggio della salute. A suggerirlo sono alcune stringhe individuate da Android Authority nella versione 26.41.30 di Google Play Services, che fanno riferimento a una nuova categoria chiamata HEALTH_DEVICE.

Finora Fast Pair è stato utilizzato soprattutto per collegare cuffie, auricolari, tastiere, mouse, stilo e altri accessori compatibili. Il supporto agli apparecchi acustici era già stato introdotto nel percorso di espansione della funzionalità. La novità in preparazione potrebbe estendere lo stesso approccio anche agli strumenti per rilevare e registrare parametri fisici.