Google annuncia Gemini 4 Hydrogen: il modello IA con prestazioni superiori e maggiore velocità

Google ha presentato Gemini 4 Hydrogen, un nuovo modello IA che introduce una serie di miglioramenti rivolti soprattutto a una specifica categoria di utenti. Si tratta, infatti, di uno strumento progettato per eseguire rapidamente flussi di lavoro basati su agenti IA, con particolare attenzione alla velocità e all'efficienza. Il modello è disponibile attraverso Google AI Studio, Gemini API e Gemini for Business, oltre che su Google Search e per gli abbonati ai piani Google AI Pro e Ultra che utilizzano Google Antigravity.

Cos'è Hydrogen e a cosa serve A differenza di altri modelli, come Carbon e Argon, progettati per eccellere nel ragionamento approfondito e nelle attività a lungo termine, Hydrogen punta soprattutto sulla velocità di esecuzione. Il suo obiettivo è infatti gestire rapidamente diversi flussi di lavoro basati su agenti IA. Secondo quanto riportato da Google, il modello supera Argon nell'Artificial Analysis Intelligence Index, ottenendo un punteggio di 51 contro 50 al livello di ragionamento High. Con l'impostazione più elevata, denominata XHigh, il risultato sale invece a 54. I test di Gemini 4 Hydrogen Gemini 4 Hydrogen è quindi pensato soprattutto per chi ha bisogno di eseguire operazioni in tempi ridotti, come scrivere codice, effettuare test e verificare le modifiche apportate. Il modello può inoltre lavorare insieme a Carbon e Argon grazie a Orchestrator, una funzionalità integrata in Google Antigravity che permette di passare dinamicamente da un modello all'altro durante la stessa sessione. Nei test condotti su Terminal-Bench 4.0, questa soluzione ha raggiunto tassi di completamento delle attività vicini a quelli di Carbon, portando a termine le operazioni con una velocità superiore del 19%. Per quanto riguarda i costi, Gemini 4 Hydrogen adotta una tariffazione basata sul numero di token elaborati, con prezzi che rimangono invariati per l'intera finestra di contesto da un milione di token. Nello specifico, il costo è di 1,50 dollari per milione di token in ingresso e 7,50 dollari per milione di token in uscita.