Google Gemini introduce il riepilogo della memoria per gestire cosa l'IA ricorda di voi

Google sta introducendo in Gemini una sezione dedicata alla memoria personale, pensata per rendere più trasparente il modo in cui l'assistente raccoglie e utilizza le informazioni sugli utenti. La novità si chiama Memory summary e offre un riepilogo consultabile dei dettagli che Gemini ha imparato nel corso delle interazioni, con la possibilità di correggerli o eliminarli.
La funzione rappresenta un passo verso una gestione più diretta della personalizzazione dell'assistente. Anziché affidarsi soltanto alle informazioni che Gemini recupera dalle conversazioni precedenti, gli utenti possono ora esaminare un elenco organizzato dei dati che contribuiscono a modellare le risposte.
Come funziona Memory summary in Google Gemini
La nuova interfaccia è accessibile dalla versione web di Gemini, entrando nelle impostazioni e selezionando Personal Intelligence. In alternativa, è possibile raggiungerla direttamente all'indirizzo gemini.google.com/personalization-settings. La pagina presenta diverse categorie, tra cui informazioni essenziali, attività professionali e progetti, viaggi e dispositivi utilizzati, intrattenimento, fitness e stile di vita.
All'interno di ciascuna sezione vengono raccolti dettagli specifici, mostrati sotto forma di elenco. L'obiettivo è offrire una panoramica delle informazioni che l'assistente considera rilevanti per personalizzare le conversazioni, dalle relazioni personali agli interessi, passando per le abitudini e le attività quotidiane.
Non si tratta soltanto di una schermata di consultazione. Un campo di testo nella parte inferiore permette infatti di chiedere a Gemini di aggiungere o rimuovere informazioni. Si può, per esempio, comunicare all'assistente di ricordare che si parla giapponese oppure chiedergli di cancellare un vecchio numero di telefono. Se la richiesta non è sufficientemente chiara, Gemini può porre domande aggiuntive per evitare modifiche imprecise.
È disponibile anche un sistema di modifica più ampio, raggiungibile attraverso l'icona a forma di matita nell'angolo superiore destro. Il menu con tre puntini, invece, include la voce Memory history, che permette di consultare quando determinate informazioni sono state aggiunte o modificate. Una funzione utile per ricostruire l'origine dei dettagli presenti nel riepilogo.
La distribuzione iniziale è piuttosto ristretta. Google indica che Memory summary è disponibile per gli abbonati Google AI negli Stati Uniti, con lingua inglese, a condizione che siano attive sia la cronologia delle attività Keep Activity sia la funzione Memory. Per il momento la nuova interfaccia non risulta ancora distribuita nelle applicazioni Gemini per Android e iOS. Non è quindi possibile stabilire quando arriverà sugli smartphone e quando verrà estesa ad altri Paesi e lingue.