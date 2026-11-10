iPhone Air 2, ecco i primi dummy: cosa possiamo aspettarci dal nuovo smartphone ultrasottile

Apple potrebbe correggere alcuni dei compromessi che hanno limitato il successo del primo iPhone Air con la seconda generazione dello smartphone. Il modello ultrasottile ha attirato l'attenzione per dimensioni e peso contenuti, ma la scelta di rinunciare a una seconda fotocamera posteriore e ad alcune caratteristiche presenti sugli altri iPhone ha reso meno convincente il rapporto tra prezzo e dotazione.
Le prime indicazioni sulle possibili modifiche arrivano da alcune immagini condivise su X da Lusi Roy e rilanciate dal leaker Ice Universe. Mostrano due presunti dummy in alluminio, realizzati con lavorazione CNC, che dovrebbero anticipare dimensioni e design di iPhone Air 2 e iPhone 18. Non si tratta di dispositivi funzionanti né di prodotti ufficiali, ma possono offrire qualche indizio sulle scelte estetiche di Apple.
iPhone Air 2 potrebbe integrare una seconda fotocamera
La modifica più evidente riguarda il comparto fotografico. Il dummy di iPhone Air 2 conserva la caratteristica fascia orizzontale nella parte superiore della scocca, ma mostra due obiettivi posteriori al posto dell'unico sensore presente sul modello attuale. L'ipotesi è che Apple possa affiancare alla fotocamera principale da 48 megapixel un'ultra-grandangolare con la stessa risoluzione.
L'indiscrezione circola già da qualche mese ed era stata anticipata anche dal leaker Digital Chat Station. L'attuale iPhone Air utilizza una sola fotocamera da 48 megapixel, che permette di ottenere uno zoom 2x attraverso un ritaglio del sensore. Una seconda ottica dedicata amplierebbe le possibilità di scatto, soprattutto per le fotografie di paesaggi e gli ambienti in cui è necessario includere una porzione maggiore della scena.
Le indiscrezioni suggeriscono anche un possibile ulteriore assottigliamento della scocca. Lo spessore potrebbe scendere dagli attuali 5,6 millimetri a 5,2 millimetri, nonostante l'ipotesi di una batteria da 3.500 mAh, leggermente più capiente rispetto a quella della prima generazione. Rimane invece senza conferme l'eventuale introduzione di un secondo altoparlante, una delle caratteristiche che gli utenti hanno maggiormente lamentato sul modello originale.
Il secondo dummy mostra quello che potrebbe essere il design di iPhone 18. Almeno osservando la parte posteriore, non emergono cambiamenti sostanziali rispetto a iPhone 17. Il modulo fotografico mantiene infatti una disposizione verticale, senza adottare il plateau orizzontale simile a quello dei modelli Pro che alcune indiscrezioni avevano ipotizzato anche per la versione standard. Se le immagini dovessero rivelarsi attendibili, Apple avrebbe quindi scelto di concentrare le modifiche estetiche più evidenti sulla seconda generazione di iPhone Air, lasciando pressoché invariato il design del modello standard.
Per entrambi gli smartphone si parla di un possibile debutto nella primavera del 2027. Mancano ancora diversi mesi e le informazioni disponibili provengono da indiscrezioni e modelli dimostrativi, che non garantiscono necessariamente la corrispondenza con i prodotti finali. La seconda generazione di iPhone Air sembra comunque destinata a intervenire proprio sui limiti più evidenti del primo modello, cercando di rendere meno onerosa la scelta di uno smartphone così sottile.