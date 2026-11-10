iPhone Air 2, ecco i primi dummy: cosa possiamo aspettarci dal nuovo smartphone ultrasottile

Apple potrebbe correggere alcuni dei compromessi che hanno limitato il successo del primo iPhone Air con la seconda generazione dello smartphone. Il modello ultrasottile ha attirato l'attenzione per dimensioni e peso contenuti, ma la scelta di rinunciare a una seconda fotocamera posteriore e ad alcune caratteristiche presenti sugli altri iPhone ha reso meno convincente il rapporto tra prezzo e dotazione.

Le prime indicazioni sulle possibili modifiche arrivano da alcune immagini condivise su X da Lusi Roy e rilanciate dal leaker Ice Universe. Mostrano due presunti dummy in alluminio, realizzati con lavorazione CNC, che dovrebbero anticipare dimensioni e design di iPhone Air 2 e iPhone 18. Non si tratta di dispositivi funzionanti né di prodotti ufficiali, ma possono offrire qualche indizio sulle scelte estetiche di Apple.