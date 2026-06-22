iPhone Air 2: la vociferata seconda camera potrebbe costare caro lato prestazioni

La linea iPhone Air rappresenta uno degli esperimenti più particolari degli ultimi anni per Apple. L'obiettivo è offrire uno smartphone estremamente sottile e leggero, ma questa scelta progettuale comporta inevitabilmente compromessi che non sempre vengono accolti positivamente dal mercato.

iPhone Air 2 potrebbe rinunciare al chip A20 Pro

Le ultime indiscrezioni provenienti dalla piattaforma coreana yeux1122 indicano che iPhone Air 2 potrebbe adottare una doppia fotocamera posteriore composta da due sensori da 48 megapixel. Una soluzione che rappresenterebbe un netto miglioramento rispetto all'attuale generazione e che risponderebbe a una delle critiche più frequenti rivolte alla gamma Air.

Il primo iPhone Air

La novità più discussa riguarda però il processore. Secondo il rumor, Apple avrebbe deciso di riservare il futuro chip A20 Pro esclusivamente ai modelli di fascia più alta della prossima generazione, compresi iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e il presunto iPhone Fold.

Per iPhone Air 2 sarebbe invece previsto il processore A20 standard, lo stesso che dovrebbe equipaggiare il modello base della serie iPhone 18. Si tratterebbe di una differenza importante rispetto alla strategia adottata con il primo iPhone Air, che utilizzava comunque una variante del chip Pro, seppur con alcune limitazioni.

Dietro questa scelta dovrebbero esserci motivazioni legate ai costi di produzione. Le indiscrezioni indicano infatti che Apple starebbe affrontando un aumento dei prezzi di componenti fondamentali come memoria e archiviazione. A ciò si aggiunge il passaggio al processo produttivo a 2 nanometri di TSMC, una tecnologia particolarmente avanzata ma anche più costosa rispetto alle generazioni precedenti.

Utilizzare il chip A20 standard consentirebbe quindi di contenere parte delle spese senza incidere eccessivamente sull'esperienza d'uso quotidiana. Tuttavia, una decisione di questo tipo rischia di rendere più difficile giustificare il posizionamento commerciale del dispositivo. Se il modello Air dovesse condividere processore e quantitativo di memoria con l'iPhone 18 standard, le differenze principali resterebbero il design ultrasottile e alcuni elementi estetici. Un vantaggio che potrebbe non essere sufficiente per convincere una larga parte dei consumatori, soprattutto in presenza di un prezzo superiore.

Proprio per questo motivo alcuni osservatori ritengono che la seconda generazione possa rappresentare un passaggio decisivo per il futuro della gamma. Le vendite dei modelli ultrasottili non hanno finora dimostrato di poter competere con quelle delle versioni tradizionali, e Apple potrebbe scegliere di limitare la produzione per evitare accumuli di magazzino.

Naturalmente si tratta ancora di indiscrezioni che potrebbero essere smentite nei prossimi mesi. Tuttavia, il rumor evidenzia una questione centrale per il settore smartphone: trovare il giusto equilibrio tra design, prestazioni e prezzo sta diventando sempre più complesso, e la fascia medio bassa ne sta risentendo ancora di più. Nothing ha infatti cancellato il nuovo CMF Phone.