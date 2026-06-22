La copertina di Kingdom Hearts Collection [I~III] è stata cambiata dopo delle accuse sull’uso di IA

Square Enix ha modificato silenziosamente la copertina di Kingdom Hearts Collection [I~III] per il mercato occidentale. Nessuna motivazione ufficiale è stata fornita, ma la decisione è arrivata dopo che alcuni fan avevano sollevato dubbi sul presunto utilizzo di intelligenza artificiale per il disegno che fa da sfondo all'immagine.
Secondo le segnalazioni, i possibili indizi dell'uso dell'IA riguarderebbero la box art destinata al mercato europeo e nordamericano. Nei vari thread spuntati sui social, diversi utenti hanno evidenziato dettagli considerati sospetti, come dita o scarpe disegnate in modo innaturale.
Un disegno originale, ma modificato dall'IA?
L'interpretazione ritenuta più plausibile è arrivata dall'utente Kahene, secondo cui l'immagine sarebbe un artwork originale realizzato a mano da Tetsuya Nomura per la copertina giapponese, successivamente rielaborato tramite IA per cambiare di posizione alcuni personaggi nella versione occidentale, generando così le incongruenze notate dai fan.
A seguito delle discussioni, la copertina "incriminata" è stata sostituita in diversi store con la versione giapponese originale (come ad esempio su Amazon), mentre in altri risulta ancora presente l'artwork sospettato di essere stato modificato tramite IA. Sullo store di Square Enix è presente la vecchia copertina modificata per la versione Nintendo Switch 2 e quelle originale giapponese per quella PS5.
Senza una dichiarazione ufficiale da parte di Square Enix, la vicenda resta nel campo delle speculazioni. Tuttavia, il rapido cambio di copertina ha inevitabilmente alimentato il dibattito sulla trasparenza nell'uso dell'IA.
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