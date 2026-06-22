La copertina di Kingdom Hearts Collection [I~III] è stata cambiata dopo delle accuse sull’uso di IA

Square Enix ha modificato silenziosamente la copertina di Kingdom Hearts Collection [I~III] per il mercato occidentale. Nessuna motivazione ufficiale è stata fornita, ma la decisione è arrivata dopo che alcuni fan avevano sollevato dubbi sul presunto utilizzo di intelligenza artificiale per il disegno che fa da sfondo all'immagine.

Secondo le segnalazioni, i possibili indizi dell'uso dell'IA riguarderebbero la box art destinata al mercato europeo e nordamericano. Nei vari thread spuntati sui social, diversi utenti hanno evidenziato dettagli considerati sospetti, come dita o scarpe disegnate in modo innaturale.