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Alcuni utenti PS5 stanno ottenendo PS Plus Premium in regalo

Sony ha deciso di iniziare a regalare PS Plus Premium ad alcuni utenti online, secondo le segnalazioni condivise in rete. Vediamo di cosa si tratta.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   22/06/2026
Il logo di PS Plus

Un utente di Reddit ha condiviso una piacevole sorpresa apparsa sul suo account PS5: Sony gli ha regalato una settimana di PS Plus Premium gratuito, usando un codice voucher incluso in un messaggio inviato direttamente alla console.

Non è chiaro quanto ampiamente e in quali regioni Sony stia proponendo questi "regali", ma è possibile che siano previsti anche per i giocatori italiani.

Il messaggio di PS Plus Premium gratuito

Ecco il messaggio condiviso dall'utente su Reddit: "Goditi sette giorni di PlayStation Plus Premium gratis. Scopri una vasta gamma di vantaggi di PlayStation Plus per avere ancora più di ciò che ami. Riscatta il codice voucher qui sotto entro il 5 luglio e potrai goderti sette giorni di PlayStation Plus Premium gratis."

Just got this notification earlier never had ps plus on this account
by u/Longjumping_Sea7214 in playstation

"Ciò significa sette giorni di multigiocatore online, versioni di prova per titoli selezionati, accesso al Catalogo dei classici e al Catalogo dei giochi, e molti altri fantastici vantaggi. PlayStation Plus è un abbonamento continuativo soggetto a una tariffa di abbonamento ricorrente addebitata automaticamente (al prezzo corrente del PS Store) alla frequenza scelta fino alla cancellazione."

L'annuncio dei giochi PlayStation Plus Essential di luglio arriverà più tardi del solito L'annuncio dei giochi PlayStation Plus Essential di luglio arriverà più tardi del solito

Considerando che l'utente afferma di non essere mai stato iscritto a PS Plus, pare credibile che si tratti di un modo di Sony per spingere nuovi utenti a provare il servizio e quindi abbonarsi a pagamento.

Secondo le voci, Sony vuole affrontare la crisi dell'hardware puntando meno sulla vendita di PS5 e più su PS Plus, quindi questa potrebbe essere una delle prime mosse per attirare più clienti verso gli abbonamenti PS Plus.

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