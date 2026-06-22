Alcuni utenti PS5 stanno ottenendo PS Plus Premium in regalo

Un utente di Reddit ha condiviso una piacevole sorpresa apparsa sul suo account PS5: Sony gli ha regalato una settimana di PS Plus Premium gratuito, usando un codice voucher incluso in un messaggio inviato direttamente alla console.
Non è chiaro quanto ampiamente e in quali regioni Sony stia proponendo questi "regali", ma è possibile che siano previsti anche per i giocatori italiani.
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