iPhone Air 2 si farà: previsti due miglioramenti significativi che potrebbero convincere più utenti

Dopo diverse indiscrezioni circolate negli ultimi mesi, stanno emergendo ulteriori "conferme" sullo sviluppo effettivo dello smartphone iPhone Air 2. Questa volta, però, dovrebbero arrivare alcune novità importanti, pensate proprio per ridurre le critiche degli utenti e sistemare i principali punti deboli. Come sempre, specifichiamo che le informazioni non sono ufficiali e vanno prese con la dovuta cautela, in attesa di conferme o smentite.
Le novità di iPhone Air 2
A riportare le informazioni è Bloomberg, secondo cui il secondo modello di iPhone Air 2 dovrebbe arrivare nella primavera del 2027. Per attirare più utenti, lo smartphone dovrebbe essere dotato non solo di un obiettivo grandangolare, ma anche di un sensore ultragrandangolare per offrire un miglior rapporto qualità-prezzo. La singola fotocamera, infatti, rappresentava uno dei principali punti deboli del prodotto, penalizzando anche il comparto fotografico.
Aggiungere una seconda fotocamera potrà non essere così rivoluzionario, ma sicuramente potrebbe attirare una maggiore fetta di utenti. Il design complessivo, invece, dovrebbe rimanere invariato.
Un altro punto chiave su cui si interverrà sarà la batteria e la sua durata. Anche la poca autonomia, infatti, ha fatto discutere parecchio. Tuttavia, considerando che il design sarà simile a quello attuale, non possiamo aspettarci una batteria più capiente: con il chip A20, piuttosto, lo smartphone potrebbe usufruire di maggiori benefici anche in termini di efficienza.
Un nuovo tentativo
Il primo tentativo di Apple con l'Air non è stato particolarmente fruttuoso, soprattutto a causa delle limitazioni di cui vi abbiamo parlato. Ulteriori indiscrezioni parlano anche della possibile adozione del sistema di raffreddamento a camera di vapore adottato dall'iPhone 17 Pro, ma si tratta di informazioni da prendere con le pinze in attesa di ulteriori conferme.
Tra l'altro, secondo un informatore su Weibo, Apple starebbe addirittura pensando a un futuro iPhone Air 3. Voi che ne pensate? Queste modifiche potrebbero rendere il modello ultra-sottile più interessante?
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.