iPhone Air 2 si farà: previsti due miglioramenti significativi che potrebbero convincere più utenti

Dopo diverse indiscrezioni circolate negli ultimi mesi, stanno emergendo ulteriori "conferme" sullo sviluppo effettivo dello smartphone iPhone Air 2. Questa volta, però, dovrebbero arrivare alcune novità importanti, pensate proprio per ridurre le critiche degli utenti e sistemare i principali punti deboli. Come sempre, specifichiamo che le informazioni non sono ufficiali e vanno prese con la dovuta cautela, in attesa di conferme o smentite.