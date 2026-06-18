Hunter x Hunter sta per tornare con nuovi capitoli del celebre manga

Un manga che trascende le generazioni

In effetti, dal 29 giugno dovrebbe dunque riprendere la serializzazione di Hunter x Hunter con dieci nuovi capitoli inediti sulla rivista in questione, che copriranno probabilmente le prossime dieci settimane, ma ulteriori informazioni verranno poi fornite da Togashi, sempre decisamente attivo sui social.

Una scena dall'anime di Hunter x Hunter

La tempistica della serie è diventata un caso peculiare: l'arco narrativo attuale di Hunter x Hunter racconta la Spedizione verso il Continente Oscuro ma è di fatto iniziato con la Guerra di Successione, il cui avvio risale praticamente a 14 anni fa.

Nel frattempo il panorama dei manga è mutato decisamente e sono nate e concluse diverse serie di successo come My Hero Academia, Chainsaw Man e Jujutsu Kaisen, ma a quanto pare Hunter x Hunter è destinato a trascendere le generazioni.