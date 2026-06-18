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Hunter x Hunter sta per tornare con nuovi capitoli del celebre manga

Sembra proprio che nuovi capitoli inediti di Hunter x Hunter stiano per arrivare, con le nuove pubblicazioni che dovrebbero partire dal 29 giugno e durare per dieci settimane.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   18/06/2026
Un'immagine di Hunter x Hunter

Hunter x Hunter continua il suo lungo percorso: nonostante alcuni problemi di salute che continuano a colpire Yoshihiro Togashi, l'autore ha comunque intenzione di proseguire la scrittura del suo celebre manga, che tornerà dunque in azione da fine giugno con nuovi capitoli.

Non c'è stata una comunicazione ufficiale molto esplicita, ma l'ultimo numero di Shonen Jump, la celebre rivista contenitore che pubblica il manga, fa riferimento all'arrivo del volume 39 del manga previsto per il 3 luglio e questo potrebbe facilmente indicare l'arrivo di nuovi capitoli.

Non è una regola fissa ma, solitamente, la pubblicazione di un tankobon in Giappone corrisponde con il successo arrivo di nuovi capitoli inediti da pubblicare a cadenza varia, a loro volta poi da raccogliere in ulteriori volumi.

Un manga che trascende le generazioni

In effetti, dal 29 giugno dovrebbe dunque riprendere la serializzazione di Hunter x Hunter con dieci nuovi capitoli inediti sulla rivista in questione, che copriranno probabilmente le prossime dieci settimane, ma ulteriori informazioni verranno poi fornite da Togashi, sempre decisamente attivo sui social.

Una scena dall'anime di Hunter x Hunter
Una scena dall'anime di Hunter x Hunter

La tempistica della serie è diventata un caso peculiare: l'arco narrativo attuale di Hunter x Hunter racconta la Spedizione verso il Continente Oscuro ma è di fatto iniziato con la Guerra di Successione, il cui avvio risale praticamente a 14 anni fa.

Hunter x Hunter: Nen x Survivor ha una data di uscita su iOS e Android Hunter x Hunter: Nen x Survivor ha una data di uscita su iOS e Android

Nel frattempo il panorama dei manga è mutato decisamente e sono nate e concluse diverse serie di successo come My Hero Academia, Chainsaw Man e Jujutsu Kaisen, ma a quanto pare Hunter x Hunter è destinato a trascendere le generazioni.

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