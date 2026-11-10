Svelate le batterie di iPhone 18 e 18e: emergono nuovi dettagli sulle specifiche

Le ultime indiscrezioni svelano la capacità delle batterie di iPhone 18 e 18e, insieme ad alcuni dettagli sulle fotocamere e sui display, con possibili miglioramenti sul fronte dell'autonomia.

Qualche giorno fa vi abbiamo riportato alcune indiscrezioni secondo cui iPhone 18, nella sua versione base, avrebbe potuto integrare una batteria più capiente. Tuttavia, non erano emersi dettagli sulla capacità effettiva, quindi non era ancora possibile stabilire con precisione quanto sarebbe aumentata rispetto a quella di iPhone 17. Nel frattempo, sono emerse anche nuove informazioni sul comparto fotografico di iPhone 18 e iPhone 18e, ma non aspettatevi novità rivoluzionarie.

Capacità delle batterie e fotocamere Prima di tutto, sia iPhone 18 che iPhone 18e adotteranno batterie più capienti, precisamente da 4.430 mAh. Ricordiamo che iPhone 17 integra una batteria da 3.692 mAh, quindi l'incremento sarebbe significativo e potrebbe tradursi in un'autonomia migliore, consentendo di utilizzare lo smartphone più a lungo. A contribuire sarà anche il nuovo chip A20, che dovrebbe garantire una maggiore efficienza energetica, oltre a prestazioni complessivamente superiori. Ricordiamo che Apple ha già aumentato la capacità nei modelli iPhone 18 Pro, che sono stati già presentati qualche mese fa. Nello specifico, le versioni dotate di slot per scheda SIM dispongono rispettivamente di batterie da 4.056 mAh e 5.391 mAh, con incrementi dell'1,7% e dell'11,8% rispetto a iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. Un'immagine puramente indicativa di iPhone 18 Per quanto riguarda il comparto fotografico, l'iPhone 18 dovrebbe mantenere una fotocamera principale da 48 MP, ma potrebbe adottare un sensore di dimensioni inferiori, probabilmente per contenere i costi di produzione. La fotocamera ultra-grandangolare rimarrà un'esclusiva del modello base, lasciando iPhone 18e con una configurazione a singolo sensore, come il suo predecessore. Entrambi gli smartphone dovrebbero inoltre essere dotati di un display da 6,3 pollici.