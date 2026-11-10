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Svelate le batterie di iPhone 18 e 18e: emergono nuovi dettagli sulle specifiche

Le ultime indiscrezioni svelano la capacità delle batterie di iPhone 18 e 18e, insieme ad alcuni dettagli sulle fotocamere e sui display, con possibili miglioramenti sul fronte dell'autonomia.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   10/11/2026
iPhone 17e

Qualche giorno fa vi abbiamo riportato alcune indiscrezioni secondo cui iPhone 18, nella sua versione base, avrebbe potuto integrare una batteria più capiente. Tuttavia, non erano emersi dettagli sulla capacità effettiva, quindi non era ancora possibile stabilire con precisione quanto sarebbe aumentata rispetto a quella di iPhone 17. Nel frattempo, sono emerse anche nuove informazioni sul comparto fotografico di iPhone 18 e iPhone 18e, ma non aspettatevi novità rivoluzionarie.

Capacità delle batterie e fotocamere

Prima di tutto, sia iPhone 18 che iPhone 18e adotteranno batterie più capienti, precisamente da 4.430 mAh. Ricordiamo che iPhone 17 integra una batteria da 3.692 mAh, quindi l'incremento sarebbe significativo e potrebbe tradursi in un'autonomia migliore, consentendo di utilizzare lo smartphone più a lungo. A contribuire sarà anche il nuovo chip A20, che dovrebbe garantire una maggiore efficienza energetica, oltre a prestazioni complessivamente superiori.

Ricordiamo che Apple ha già aumentato la capacità nei modelli iPhone 18 Pro, che sono stati già presentati qualche mese fa. Nello specifico, le versioni dotate di slot per scheda SIM dispongono rispettivamente di batterie da 4.056 mAh e 5.391 mAh, con incrementi dell'1,7% e dell'11,8% rispetto a iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max.

Un'immagine puramente indicativa di iPhone 18
Un'immagine puramente indicativa di iPhone 18

Per quanto riguarda il comparto fotografico, l'iPhone 18 dovrebbe mantenere una fotocamera principale da 48 MP, ma potrebbe adottare un sensore di dimensioni inferiori, probabilmente per contenere i costi di produzione. La fotocamera ultra-grandangolare rimarrà un'esclusiva del modello base, lasciando iPhone 18e con una configurazione a singolo sensore, come il suo predecessore. Entrambi gli smartphone dovrebbero inoltre essere dotati di un display da 6,3 pollici.

Altre caratteristiche

Non è ancora chiaro se iPhone 18e integrerà la Dynamic Island, ma la presenza di un display da 6,3 pollici potrebbe suggerire l'abbandono della tradizionale tacca in favore della soluzione introdotta da Apple negli ultimi anni. Al momento, tuttavia, non ci sono conferme, quindi si tratta di una semplice ipotesi.

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Resta da capire anche quale sarà il prezzo dei due modelli. Il settore sta infatti affrontando rincari legati alla crisi delle memorie RAM, uno scenario che potrebbe avere ripercussioni anche sui prossimi smartphone Apple, con eventuali aumenti rispetto alla generazione precedente. Ricordiamo che iPhone 18 e 18e verranno presentati nella primavera del 2027.

#Apple #Tecnologia
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