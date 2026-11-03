Apple aumenterà ancora i prezzi? L'azienda schiva la domanda durante la conferenza

A questo punto sorge spontanea una domanda: Apple aumenterà ulteriormente i prezzi dei propri prodotti per far fronte ai maggiori costi, con inevitabili ripercussioni sui consumatori? Durante la sessione di domande e risposte con gli analisti, tuttavia, l'azienda ha evitato di fornire una risposta diretta , lasciando aperta la questione.

La crisi delle RAM continua a farsi sentire e Apple ne sta già affrontando le conseguenze. Come aveva spiegato in precedenza Tim Cook, la situazione è diventata particolarmente difficile da gestire. Ora, il nuovo CEO John Ternus, intervenuto in occasione della presentazione dei risultati trimestrali, ha confermato che i costi della memoria continueranno ad aumentare nel trimestre di dicembre e anche oltre.

Memorie sempre più care

Durante la conference call sui risultati trimestrali, John Ternus, insieme al direttore operativo Sabih Khan e al direttore finanziario Kevan Parekh, ha affrontato il tema dell'aumento dei costi della memoria. "Quello a cui stiamo assistendo in questo momento per quanto riguarda i prezzi della memoria non ha precedenti. Guardando oltre il trimestre di dicembre, prevediamo che i prezzi di acquisto della memoria continueranno ad aumentare", ha detto John Ternus. Un analista ha poi chiesto se i prezzi potessero aumentare nuovamente e, a quanto pare, Khan non avrebbe fornito una risposta diretta.

Alcuni dati sui risultati trimestrali di Apple

"Credo che quello che cerchiamo di fare sia valutare la situazione e, nel farlo, analizziamo il margine di profitto dell'unità, prestando particolare attenzione e ponderando attentamente sia gli aspetti a breve che quelli a lungo termine. E siamo davvero convinti di riuscire a trovare un buon equilibrio in questo senso".

Ternus ha inoltre spiegato che Apple sta lavorando per migliorare l'approvvigionamento di memoria, cercando probabilmente di anticipare ulteriori aumenti dei prezzi. "Mentre ci adoperiamo per migliorare l'approvvigionamento, i nostri impegni di acquisto nel settore manifatturiero sono aumentati di 33 miliardi di dollari dal trimestre di giugno a quello di settembre, come potrete constatare nel nostro bilancio annuale che verrà pubblicato domani", ha detto.