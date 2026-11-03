Gotham chiama su PC: LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro per Steam costa meno su Instant Gaming

Se volete tornare tra i vicoli di Gotham in salsa comica, su Instant Gaming è disponibile LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro in edizione PC (Steam) con una decisa sforbiciata rispetto al prezzo base. A fronte dei 70 € di listino, lo store applica un ribasso a schermo del 48%, esponendo un prezzo di 36,59 €. Calcolando l'IVA al 22%, il prezzo finale al momento dell'acquisto è di 44,64 €, cifra che si traduce in uno sconto effettivo del 36% e in un risparmio reale di 25,36 € rispetto al costo standard. Per ottenere la chiave digitale e aggiungerla alla vostra libreria, potete utilizzare il box dedicato o il link all'offerta qui.