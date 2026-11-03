Gotham chiama su PC: LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro per Steam costa meno su Instant Gaming

Se volete tornare tra i vicoli di Gotham in salsa comica, su Instant Gaming è disponibile LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro in edizione PC (Steam) con una decisa sforbiciata rispetto al prezzo base. A fronte dei 70 € di listino, lo store applica un ribasso a schermo del 48%, esponendo un prezzo di 36,59 €. Calcolando l'IVA al 22%, il prezzo finale al momento dell'acquisto è di 44,64 €, cifra che si traduce in uno sconto effettivo del 36% e in un risparmio reale di 25,36 € rispetto al costo standard. Per ottenere la chiave digitale e aggiungerla alla vostra libreria, potete utilizzare il box dedicato o il link all'offerta qui.
Azione a mattoncini e dinamiche da detective: l'esperienza su PC Steam
Il titolo unisce la consueta formula a incastri della serie a una Gotham City liberamente esplorabile, ricca di crimini da sventare e misteri legati alla galleria dei cattivi storici di Batman. Il gameplay alterna fasi di combattimento corpo a corpo a enigmi ambientali basati sull'uso di gadget specifici e costumi intercambiabili, mantenendo intatta la possibilità di affrontare l'intera campagna sia in solitaria che in modalità cooperativa locale.
La versione proposta in promozione è la Standard Edition, che garantisce l'esperienza narrativa completa senza pacchetti aggiuntivi di espansione. Riscattando la chiave su Steam, il gioco si associa in modo definitivo al vostro account, con supporto completo ai salvataggi su cloud, al sistema di achievement e alla mappatura dei principali controller per PC.