Lutto nella community di GTA 6: un fan malato terminale muore tre settimane prima del lancio

Una notizia drammatica ha scosso la community di appassionati in attesa del debutto di Grand Theft Auto 6 . Jerry, noto online con il nickname di Void Only, è deceduto lo scorso fine settimana a sole tre settimane dall'uscita ufficiale del titolo, dopo aver combattuto a lungo contro una gravissima patologia polmonare e aver commosso migliaia di utenti con la sua storia e il suo amore per i videogiochi.

Le sue parole avevano scatenato un'immediata ondata di affetto : centinaia di videogiocatori si erano radunati nei commenti per incoraggiarlo a non mollare in vista del lancio. Parallelamente, una campagna su GoFundMe avviata per coprire le ingenti spese mediche e assistenziali aveva raggiunto l'incredibile cifra di 50.000 dollari in pochissimi giorni.

Il quadro clinico appariva fin da subito estremamente complesso: a causa della patologia, i suoi polmoni risultavano aderenti alla parete toracica, rendendo qualsiasi operazione chirurgica particolarmente rischiosa. Nonostante la drammaticità della situazione, Jerry aveva mantenuto uno spirito ironico e positivo , confessando di voler lottare con tutte le forze per riuscire a giocare a GTA 6 e scherzando apertamente sui molteplici rinvii storici che avevano accompagnato la produzione di Rockstar Games.

La vicenda di Jerry era balzata all'attenzione del pubblico lo scorso agosto, quando il ragazzo aveva pubblicato un video su TikTok direttamente dal letto d'ospedale . Nel filmato spiegava di essere stato ricoverato d'urgenza a causa di una grave interstiziopatia polmonare e di necessitare con urgenza di un trapianto di polmoni.

Il trapianto di settembre, le complicazioni e l'omaggio dei fan

A settembre Jerry era riuscito a sottoporsi al delicato intervento di trapianto, ma nelle settimane successive sono insorte gravi complicazioni post-operatorie che lo hanno progressivamente portato a perdere le normali funzionalità corporee. A dare la notizia della sua scomparsa è stata la sorella attraverso i profili social del ragazzo, confermando che il giovane si è spento serenamente nel corso del fine settimana e ringraziando calorosamente tutti coloro che, con donazioni e messaggi, avevano sostenuto la sua battaglia.

Il tragico epilogo giunge a sole tre settimane dall'approdo di GTA 6 nei negozi, evento che Jerry aveva pianificato di celebrare trasmettendo le proprie sessioni di gioco in diretta streaming insieme alla sua community.

La reazione del web è stata immediata e colma di commozione: "Facevo sinceramente il tifo per lui. Mi dispiace immensamente per la vostra perdita", ha scritto un utente tra le centinaia di messaggi di cordoglio. "Quando uscirà GTA aggiungerò 'Void' alla mia gamertag in suo onore", ha promesso un altro giocatore.

La sorella ha fatto sapere che la madre sta organizzando un lancio di palloncini per celebrare la memoria e la straordinaria forza d'animo dimostrata dal figlio, i cui dettagli saranno condivisi nei prossimi giorni. La determinazione di Jerry e la spontanea catena di solidarietà nata attorno al suo sogno resteranno una delle testimonianze umane più toccanti nella storia recente delle community videoludiche.