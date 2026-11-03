Un fan di Prince of Persia offre 5 milioni di euro a Ubisoft per completare il remake

Non viene specificato da dove vengano questi soldi e il tutto ha contorni decisamente confusi, ma se non altro dimostra come il titolo sia ancora attesissimo da qualcuno, che vorrebbe davvero poter giocare al remake del titolo che rilanciò il franchise oltre venti anni fa.

La questione è quantomeno sospetta, ma un utente anonimo pare abbia inviato una lettera a Ubisoft per chiedere di concludere lo sviluppo sul remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo utilizzando propri fondi a partire da un investimento iniziale di 5 milioni di euro, che verrebbero forniti dalla persona in questione.

La cancellazione del remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo ha evidentemente colpito duramente qualche fan , in particolare uno che aspettava davvero con trepidazione l'arrivo del gioco, tanto da aver proposto a Ubisoft di finanziare la conclusione del progetto con ben 5 milioni di euro .

Un vero fan

"La mia motivazione non è quella di ottenere profitti economici, una quota sulle vendite o alcun diritto sulla proprietà intellettuale", si legge nella lettera aperta inviata da questo utente, in cui spiega che il suo desiderio è semplicemente vedere completato il progetto di remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo.

La lettera a Ubisoft per proporre il finanziamento del remake di Prince of Persia

"Il mio unico obiettivo sarebbe quello di contribuire a far sì che questo videogioco raggiunga i giocatori e consentire alla comunità di godersi il lavoro che è stato realizzato".

Il soggetto in questione sostiene di disporre di un budget iniziale superiore a 5 milioni di euro, che sarebbe disposto a destinare al progetto attraverso un accordo formale con Ubisoft e in seguito a una valutazione sulla possibilità che lo sviluppo possa realisticamente riprendere.

"Dispongo di un budget iniziale di oltre 5.000.000 di euro che sarei disposto a stanziare per valutare questa possibilità, subordinatamente a un accordo formale, alla fattibilità del progetto e alle condizioni che Ubisoft riterrà opportune", ha scritto l'utente, con un minimo di parvenza di realismo, sebbene tutta la questione sembri più una sorta di provocazione che altro.