Salpate con Monkey Island 2 Special Edition per PC a prezzo regalo su Instant Gaming

L'offerta di oggi di Instant Gaming è perfetta per riscoprire uno dei capitoli più brillanti e influenti nella storia dei punta e clicca. Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck's Revenge per PC è infatti super scontato : il negozio di key propone il gioco con uno sconto a schermo dell'82% rispetto ai canonici 10 euro di listino, indicando un costo netto di 1,79 euro. Aggiungendo l'IVA al 22% prevista per gli acquisti di chiavi digitali in Italia, la spesa al momento del saldo equivale a 2,18 euro. Il confronto con il prezzo originario conferma un ribasso reale di oltre il 78%, traducendosi in un risparmio effettivo di 7,82 euro rispetto alla cifra iniziale. Potete fare riferimento al box o al link qui per accedere subito all'offerta e riscattare la chiave .

Voodoo, enigmi storici e doppia veste grafica in Monkey Island 2 Special Edition

In questo celebre sequel diretto delle avventure caraibiche concepite da Ron Gilbert, Guybrush Threepwood si gode la notorietà acquisita dopo il primo capitolo. Spinto dall'ambizione di consolidare la propria leggenda, il protagonista si mette sulle tracce del mitico tesoro di Big Whoop, ma l'improvvida resurrezione della sua nemesi sotto forma di zombie innesca una serie di guai a catena tra le isole di Scabb, Phatt e Booty. Il gioco è rimasto celebre per l'arguzia della sceneggiatura, la comicità surreale e la complessità dei rompicapo, dalla celebre gara di sputo alla creazione artigianale di una bambola voodoo per piegare la volontà dei nemici.

La Special Edition modernizza l'esperienza originale senza snaturarne lo spirito: fondali e modelli sono interamente ridisegnati a mano in alta definizione, accompagnati da una colonna sonora orchestrale registrata dal vivo e dal doppiaggio integrale in inglese affidato al cast storico, guidato da Dominic Armato ed Earl Boen. Con la pressione di un singolo tasto è possibile passare istantaneamente dalla grafica moderna alla pixel art classica con l'iconica interfaccia SCUMM a verbi. Il pacchetto include inoltre un sistema di controllo diretto del personaggio con mouse o gamepad, un meccanismo di indizi progressivi per chi si trovasse in difficoltà e la traccia audio con il commento degli sviluppatori Ron Gilbert, Tim Schafer e Dave Grossman. La chiave digitale acquistata sblocca il gioco completo direttamente all'interno della libreria Steam per PC Windows, con interfaccia e sottotitoli in italiano.