Alle origini della pirateria: The Secret of Monkey Island: Special Edition per PC in offerta su Instant Gaming

Se volete riscoprire il punto di partenza della saga piratesca più amata di sempre, The Secret of Monkey Island: Special Edition per PC torna in forte ribasso su Instant Gaming. Lo store espone un taglio del 60% a schermo rispetto ai consueti 10 euro di listino, indicando un costo netto di 3,89 euro. Aggiungendo l'IVA al 22% prevista in Italia per l'acquisto di chiavi digitali, la spesa al saldo equivale a 4,75 euro. Il confronto con il prezzo originario conferma uno sconto reale di oltre il 52%, traducendosi in un risparmio effettivo di 5,25 euro sul valore di listino. Lo sconto è più basso rispetto ad altri capitoli della serie, ma non ci capita spesso di vederlo disponibile su Instant Gaming, quindi il nostro consiglio è di farci comunque un pensierino. Potete fare riferimento al box o al link qui per accedere subito all'offerta e riscattare la chiave .

Duelli a colpi di insulti, enigmi e grafica rimasterizzata in The Secret of Monkey Island: Special Edition

L'avventura vi porta a Mêlée Island, dove un giovane e ingenuo Guybrush Threepwood sbarca con una sola incrollabile ambizione: diventare un temibile pirata. Per farsi accettare dalla confraternita dei filibustieri presso lo Scumm Bar, il protagonista dovrà superare le celebri Tre Prove: il furto di un idolo nella villa del Governatore, la caccia al tesoro nascosto dell'isola e la vittoria a fil di spada contro il Maestro di Spada dell'isola. Ma la trama si infittisce quando il temibile pirata fantasma LeChuck fa il suo ingresso in scena.

Il gameplay fonde l'esplorazione punta e clicca a memorabili dialoghi a scelta multipla, tra cui spiccano i rivoluzionari combattimenti con la spada basati su insulti e risposte in rima. Questa Special Edition rinnova completamente l'opera originale del 1990: include fondali e personaggi interamente ridisegnati a mano in alta definizione, una colonna sonora orchestrale registrata ex novo e il doppiaggio integrale in inglese con il cast storico della serie (guidato da Dominic Armato ed Earl Boen). Con la semplice pressione di un tasto è possibile passare in tempo reale dalla versione rimasterizzata a quella classica in pixel art con interfaccia SCUMM originale. Il titolo integra inoltre un sistema di indizi progressivi per supportare i giocatori nei passaggi più complessi. Il codice acquistato sblocca il gioco completo direttamente all'interno della libreria Steam per PC Windows, con supporto ai controller e salvataggi sincronizzati in cloud.