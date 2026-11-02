In futuro Apple potrebbe puntare solo sui MacBook Pro touchscreen, con una sola eccezione

Solo pochi giorni fa Apple ha presentato il nuovo MacBook Pro con display touchscreen. Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, tuttavia, l'azienda non sarebbe intenzionata a mantenere due linee distinte di MacBook Pro, una tradizionale e una dotata di schermo touch. Questa scelta sarebbe dettata, a quanto pare, dalla volontà di evitare un maggiore carico di lavoro per i team coinvolti nella progettazione e nel marketing dei prodotti. Chiaramente si tratta di indiscrezioni da prendere con la dovuta cautela, in attesa di conferme o smentite ufficiali.

La nuova strategia di Apple Secondo le indiscrezioni, il prossimo anno Apple dovrebbe introdurre i nuovi MacBook Pro con chip M7 Pro e M7 Max, disponibili nei formati da 14 e 16 pollici e tutti dotati di display touchscreen. Farebbe eccezione soltanto il modello base da 14 pollici, che dovrebbe adottare il chip M7 mantenendo però il tradizionale display privo di funzionalità touch. Di conseguenza, chi desidererà acquistare un MacBook Pro da 16 pollici dovrà necessariamente orientarsi verso la versione con schermo OLED touchscreen. Il modello da 14 pollici entry-level rimarrebbe quindi l'unica alternativa senza questa tecnologia, che comporta inevitabilmente costi di produzione più elevati. Il nuovo MacBook Pro OLED con schermo touch Questa possibile riorganizzazione della gamma avrebbe inevitabili ripercussioni anche sul listino prezzi. Attualmente, il MacBook Pro da 14 pollici con chip M6 parte da 2.349 euro, mentre il nuovo modello con display OLED touchscreen ha un prezzo di partenza di 3.399 euro. Resta quindi da capire quale sarà il posizionamento dei prossimi modelli e quanto inciderà l'introduzione del chip M7 sui prezzi finali, soprattutto considerando il costo aggiuntivo legato alla nuova tecnologia del display.