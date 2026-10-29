Apple presenta il nuovo MacBook Pro con schermo touch PROLED XDR e Dynamic Island

Dopo mesi di indiscrezioni, Apple ha presentato ufficialmente il nuovo MacBook Pro , dotato di display PROLED XDR con touch screen. Disponibile nei modelli da 14" e 16", introduce per la prima volta su Mac la Dynamic Island e integra i chip M5 Pro e M5 Max per prestazioni superiori, con fino a 16 TB di archiviazione ultraveloce.

Le caratteristiche

Il nuovo MacBook Pro è dotato di display PROLED XDR basato su tecnologia tandem OLED, progettato per offrire immagini dal contrasto eccezionale, colori brillanti e realistici e un'elevata luminosità. Il risultato è una maggiore nitidezza e precisione, caratteristiche particolarmente importanti per chi lavora con applicazioni dedicate alla creazione di contenuti, come la fotografia e il design. I riflessi interni sono ridotti al minimo grazie anche ad algoritmi avanzati integrati nel motore del display, che contribuiscono a garantire la massima uniformità.

Nuovo MacBook Pro

Il dispositivo raggiunge una luminosità di picco fino a 2.000 nit in HDR e SDR e un rapporto di contrasto di 10.000.000:1, offrendo immagini più dettagliate, neri profondi e una resa dei colori ancora più fedele e realistica. Inoltre, il nuovo MacBook Pro si distingue per un design più sottile e leggero. Il modello da 14" pesa 1,38 kg, con una riduzione di 227 grammi, mentre quello da 16" raggiunge un peso di 1,82 kg, ben 317 grammi in meno rispetto alla generazione precedente. Entrambi presentano anche uno spessore ridotto, precisamente di mezzo millimetro per il modello da 14" e di un millimetro per quello da 16".

MacBook Pro con display PROLED XDR

Per quanto riguarda la fluidità delle immagini, la tecnologia ProMotion supporta frequenze di aggiornamento adattive da 10 Hz a 120 Hz, garantendo una visualizzazione più fluida e reattiva. Il display offre inoltre un'ampia gamma cromatica, con supporto agli spazi colore P3 e Adobe RGB e una copertura dell'80% dello spazio colore Rec. 2020.

Parliamo ora dell'esperienza touch, la vera protagonista di questo prodotto. Gli utenti potranno interagire direttamente con lo schermo attraverso gesti naturali, come pizzicare per ingrandire una foto o toccare due volte una finestra per visualizzarla a tutto schermo. L'esperienza dovrebbe essere fluida e reattiva, grazie al sensore touch integrato direttamente nel display, anziché sovrapposto, che consente di ridurre la latenza.

MacBook Pro con schermo touch

Questa funzionalità può rivelarsi particolarmente utile in diversi scenari di utilizzo. Chi si occupa di grafica, ad esempio, potrà utilizzare il display come una vera e propria tela, mentre gli appassionati di musica potranno suonare strumenti virtuali, come un pianoforte, direttamente sullo schermo. La cerniera, inoltre, è stata ridisegnata per garantire una maggiore stabilità durante l'interazione touch.

Un'altra novità è la Dynamic Island, che debutta per la prima volta su un dispositivo Mac. Il suo funzionamento è simile a quello già visto su iPhone e consente di accedere rapidamente alle informazioni più importanti, ad esempio per rispondere a una chiamata o passare al brano musicale successivo. Infine, il nuovo MacBook Pro integra una videocamera Center Stage da 12 MP.