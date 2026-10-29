Xbox, contenuti e servizi in calo nell'ultimo trimestre, hardware ancora in caduta libera

Microsoft ha pubblicato i risultati finanziari del primo trimestre dell'anno fiscale 2027, concluso il 30 settembre 2026, evidenziando un nuovo calo per il business Xbox. La divisione gaming continua infatti a registrare risultati inferiori rispetto all'anno precedente, anche se alcuni indicatori mostrano segnali di miglioramento rispetto ai trimestri passati.

Nel periodo compreso tra luglio e settembre, i ricavi del segmento Contenuti e Servizi sono diminuiti del 2% su base annua. La categoria include vendite di giochi first e third party, contenuti aggiuntivi, Xbox Game Pass, cloud gaming e ricavi pubblicitari. Si tratta del quarto trimestre consecutivo in flessione per il segmento, ma il dato rappresenta comunque un miglioramento rispetto al trimestre precedente, quando il calo si era attestato al 10%. Microsoft ha attribuito la contrazione principalmente alla diminuzione delle entrate provenienti dai contenuti di terze parti e da Xbox Game Pass. La crescita dei ricavi generati dai titoli first party ha tuttavia contribuito a limitare l'impatto del risultato negativo.

Prosegue invece senza particolari segnali di ripresa la crisi dell'hardware Xbox. I ricavi derivanti dalla vendita di console sono diminuiti del 14% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, confermando una tendenza negativa che ormai prosegue da diversi trimestri.