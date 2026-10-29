Xbox, contenuti e servizi in calo nell'ultimo trimestre, hardware ancora in caduta libera

Microsoft ha pubblicato i risultati finanziari del primo trimestre dell'anno fiscale 2027, concluso il 30 settembre 2026, evidenziando un nuovo calo per il business Xbox. La divisione gaming continua infatti a registrare risultati inferiori rispetto all'anno precedente, anche se alcuni indicatori mostrano segnali di miglioramento rispetto ai trimestri passati.
Nel periodo compreso tra luglio e settembre, i ricavi del segmento Contenuti e Servizi sono diminuiti del 2% su base annua. La categoria include vendite di giochi first e third party, contenuti aggiuntivi, Xbox Game Pass, cloud gaming e ricavi pubblicitari. Si tratta del quarto trimestre consecutivo in flessione per il segmento, ma il dato rappresenta comunque un miglioramento rispetto al trimestre precedente, quando il calo si era attestato al 10%. Microsoft ha attribuito la contrazione principalmente alla diminuzione delle entrate provenienti dai contenuti di terze parti e da Xbox Game Pass. La crescita dei ricavi generati dai titoli first party ha tuttavia contribuito a limitare l'impatto del risultato negativo.
Prosegue invece senza particolari segnali di ripresa la crisi dell'hardware Xbox. I ricavi derivanti dalla vendita di console sono diminuiti del 14% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, confermando una tendenza negativa che ormai prosegue da diversi trimestri.
La CEO di Xbox commenta i risultati della divisione gaming
I ricavi della divisione gaming si sono attestati a 5,379 miliardi di dollari, con una flessione del 2,3% su base annua rispetto ai 5,508 miliardi registrati un anno prima. Nel complesso, la divisione Devices and Consumer, che include anche Xbox, ha generato 15,5 miliardi di dollari di ricavi, in calo del 3%. Le cifre arrivano mentre Microsoft ha registrato ricavi trimestrali complessivi pari a 92,3 miliardi di dollari, in crescita del 19% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
La CEO di Microsoft Gaming, Asha Sharma, ha commentato su X l'ultimo trimestre fiscale di Xbox, tra l'altro il primo dopo l'annuncio del grande "Reset" della divisione, i cui effetti per forza di cose andranno valutati sul lungo periodo. La dirigente ha sottolineato come il calo dei ricavi Xbox si sia sensibilmente ridotto rispetto ai trimestri precedenti e ha evidenziato alcuni risultati positivi ottenuti dall'ecosistema Microsoft, tra cui il successo raggiunto da Minecraft, World of Warcraft Forever e Call of Duty.
"Nel primo trimestre i ricavi Xbox sono diminuiti del 2% su base annua, rispetto al calo del 10% registrato un trimestre fa, mentre il nostro margine operativo è migliorato. Minecraft e World of Warcraft Forever hanno stabilito nuovi record, Call of Duty ha fatto registrare il lancio più apprezzato da oltre un decennio e i ricavi della nostra piattaforma PC sono cresciuti a doppia cifra."
"Le vendite delle console restano limitate dalla disponibilità dei prodotti, con una domanda superiore all'offerta. Stiamo lavorando per mettere più console nelle mani dei giocatori, anche attraverso il programma di ricondizionamento ampliato. Stiamo facendo progressi, ma c'è ancora molto lavoro da fare."