NVIDIA RTX Remix 1.6 porta il path tracing in Minecraft: Phantom Blade Zero debutta con DLSS 4.5

NVIDIA ha annunciato la possibilità di eseguire Minecraft tramite RTX Remix, la piattaforma di modding che sfrutta il path tracing accelerato da DLSS. La piattaforma è stata aggiornata alla versione 1.6, la più recente, pensata per consentire ai modder di realizzare progetti ancora più avanzati. Non è tutto: sono state annunciate anche altre novità, tra cui l'integrazione delle tecnologie RTX in Phantom Blade Zero, con il supporto a DLSS 4.5 per offrire un'esperienza di gioco ancora più immersiva e una qualità grafica superiore.
Un’esperienza ancora più realistica
Come anticipato, grazie all'aggiornamento di RTX Remix è ora possibile eseguire Minecraft Java Edition v1.21.1, trasformando i mondi di gioco attraverso il path tracing accelerato da DLSS. Potete scoprire come fare in questo articolo. Se invece preferite procedere direttamente con il download, potete farlo cliccando qui. I giocatori possono provare la mod con path tracing e utilizzare un mondo realizzato da Blockworks, accompagnato da un resource pack con materiali ad alta risoluzione basati sulla fisica. I creator, invece, potranno partire da questi esempi per realizzare i propri mondi con path tracing.
Come anticipato, Phantom Blade Zero debutta oggi, 29 ottobre, su Steam ed Epic Games Store. Per l'occasione, NVIDIA ha annunciato che il gioco può essere valorizzato su PC e laptop GeForce RTX, oltre che sui dispositivi RTX Spark, grazie all'illuminazione realistica basata su ray tracing e path tracing. Queste tecnologie sono potenziate dalla suite completa DLSS 4.5, che include anche Dynamic Multi Frame Generation e Ray Reconstruction, offrendo un livello di dettaglio superiore e un'esperienza di gioco complessivamente ancora più immersiva.
Altre novità per RTX Spark
NVIDIA ha condiviso anche una serie di aggiornamenti, pubblicati nel corso di ottobre, dedicati agli sviluppatori che utilizzano NVIDIA RTX Spark. Tra le novità figura il supporto all'intera suite di tecnologie DLSS nei giochi compatibili. DLSS 5 con 3D-Guided Neural Rendering è supportato da NVIDIA RTX Spark fin dal giorno del lancio, a partire da NBA 2K27, mentre il plugin NVIDIA DLSS 4.5 per Unreal Engine mette a disposizione degli sviluppatori ulteriori strumenti per ottenere immagini più fluide. NVIDIA ACE introduce Nemotron 3.5 Bolt E4B, un modello pensato per i personaggi AI eseguiti direttamente sul dispositivo, con l'obiettivo di rendere le interazioni più fluide e naturali.
È inoltre disponibile un'anteprima del prossimo aggiornamento di MotionBricks, un progetto di ricerca open source che consente di generare movimenti dei personaggi in tempo reale. Infine, NVIDIA RTX Branch per Unreal Engine 5.8 è ora disponibile e offre agli sviluppatori una base aggiornata, con interventi mirati alla riorganizzazione del codice e al miglioramento della compatibilità.