NVIDIA RTX Remix 1.6 porta il path tracing in Minecraft: Phantom Blade Zero debutta con DLSS 4.5

NVIDIA ha aggiornato RTX Remix alla versione 1.6, portando il path tracing in Minecraft, mentre Phantom Blade Zero fa il suo debutto con DLSS 4.5. Sono state presentate anche nuove funzionalità per RTX Spark.

NVIDIA ha annunciato la possibilità di eseguire Minecraft tramite RTX Remix, la piattaforma di modding che sfrutta il path tracing accelerato da DLSS. La piattaforma è stata aggiornata alla versione 1.6, la più recente, pensata per consentire ai modder di realizzare progetti ancora più avanzati. Non è tutto: sono state annunciate anche altre novità, tra cui l'integrazione delle tecnologie RTX in Phantom Blade Zero, con il supporto a DLSS 4.5 per offrire un'esperienza di gioco ancora più immersiva e una qualità grafica superiore.

Un’esperienza ancora più realistica Come anticipato, grazie all'aggiornamento di RTX Remix è ora possibile eseguire Minecraft Java Edition v1.21.1, trasformando i mondi di gioco attraverso il path tracing accelerato da DLSS. Potete scoprire come fare in questo articolo. Se invece preferite procedere direttamente con il download, potete farlo cliccando qui. I giocatori possono provare la mod con path tracing e utilizzare un mondo realizzato da Blockworks, accompagnato da un resource pack con materiali ad alta risoluzione basati sulla fisica. I creator, invece, potranno partire da questi esempi per realizzare i propri mondi con path tracing. Come anticipato, Phantom Blade Zero debutta oggi, 29 ottobre, su Steam ed Epic Games Store. Per l'occasione, NVIDIA ha annunciato che il gioco può essere valorizzato su PC e laptop GeForce RTX, oltre che sui dispositivi RTX Spark, grazie all'illuminazione realistica basata su ray tracing e path tracing. Queste tecnologie sono potenziate dalla suite completa DLSS 4.5, che include anche Dynamic Multi Frame Generation e Ray Reconstruction, offrendo un livello di dettaglio superiore e un'esperienza di gioco complessivamente ancora più immersiva.