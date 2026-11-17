La novità più interessante riguarda però iPhone Duo, il primo pieghevole di Apple, che con questa beta introduce una nuova modalità di riconoscimento facciale tramite fotocamera frontale . Si tratta quindi di una funzione pensata per rendere lo sblocco del dispositivo più rapido e immediato.

Apple ha distribuito la seconda beta di iOS 27.3 , un aggiornamento che introduce alcune novità, seppur non particolarmente rilevanti. Tra queste troviamo anche alcune funzioni legate a Siri AI che, come probabilmente saprete, non è ancora disponibile su iPhone in Europa a causa delle limitazioni legate al DMA.

Le novità

Partiamo dalla novità più interessante, che riguarda probabilmente una cerchia ristretta di utenti in possesso del pieghevole iPhone Duo. Con la seconda beta di iOS 27.3 è infatti possibile sbloccare rapidamente lo smartphone utilizzando la fotocamera frontale. La funzione, tuttavia, presenta alcune limitazioni: può essere utilizzata esclusivamente quando il dispositivo è chiuso e direttamente dalla schermata di blocco.

La nuova funzione può essere sbloccata andando nelle Impostazioni

Per autorizzare gli acquisti tramite Apple Pay resta invece necessario utilizzare il Touch ID. Quest'ultimo viene inoltre richiesto nuovamente dopo circa 45 minuti di inattività. Per attivare la nuova modalità di sblocco basterà andare nelle Impostazioni e selezionare la sezione Touch ID.

Un'altra novità dedicata al pieghevole di Apple permette di mantenere bloccato l'iPhone Duo anche quando è chiuso, evitando così che i contenuti visualizzati sul display interno vengano trasferiti automaticamente sullo schermo esterno.

Passiamo ora alle novità legate a Siri AI, che, come anticipato, non è ancora disponibile in Europa. Con questa beta debutta una funzione chiamata "Chiedi informazioni sulla pagina", che consente all'assistente di analizzare il contenuto visualizzato e fornire dettagli all'utente. Siri può inoltre accedere ai dati dell'app Salute, mentre è stato migliorato anche il controllo dei dispositivi smart per la casa.