Apple ha distribuito la seconda beta di iOS 27.3, un aggiornamento che introduce alcune novità, seppur non particolarmente rilevanti. Tra queste troviamo anche alcune funzioni legate a Siri AI che, come probabilmente saprete, non è ancora disponibile su iPhone in Europa a causa delle limitazioni legate al DMA.
La novità più interessante riguarda però iPhone Duo, il primo pieghevole di Apple, che con questa beta introduce una nuova modalità di riconoscimento facciale tramite fotocamera frontale. Si tratta quindi di una funzione pensata per rendere lo sblocco del dispositivo più rapido e immediato.
Le novità
Partiamo dalla novità più interessante, che riguarda probabilmente una cerchia ristretta di utenti in possesso del pieghevole iPhone Duo. Con la seconda beta di iOS 27.3 è infatti possibile sbloccare rapidamente lo smartphone utilizzando la fotocamera frontale. La funzione, tuttavia, presenta alcune limitazioni: può essere utilizzata esclusivamente quando il dispositivo è chiuso e direttamente dalla schermata di blocco.
Per autorizzare gli acquisti tramite Apple Pay resta invece necessario utilizzare il Touch ID. Quest'ultimo viene inoltre richiesto nuovamente dopo circa 45 minuti di inattività. Per attivare la nuova modalità di sblocco basterà andare nelle Impostazioni e selezionare la sezione Touch ID.
Un'altra novità dedicata al pieghevole di Apple permette di mantenere bloccato l'iPhone Duo anche quando è chiuso, evitando così che i contenuti visualizzati sul display interno vengano trasferiti automaticamente sullo schermo esterno.
Passiamo ora alle novità legate a Siri AI, che, come anticipato, non è ancora disponibile in Europa. Con questa beta debutta una funzione chiamata "Chiedi informazioni sulla pagina", che consente all'assistente di analizzare il contenuto visualizzato e fornire dettagli all'utente. Siri può inoltre accedere ai dati dell'app Salute, mentre è stato migliorato anche il controllo dei dispositivi smart per la casa.
Limiti per Apple Intelligence e Siri
La nuova beta introduce anche limiti giornalieri di utilizzo per ciascun dispositivo. Per ottenere un numero maggiore di richieste è necessario disporre di un piano iCloud+ da almeno 200 GB. In particolare, il piano da 200 GB consente di raddoppiare il limite standard, mentre quello da 2 TB lo aumenta fino a cinque volte.
Le restrizioni riguardano soprattutto le richieste più complesse rivolte a Siri AI, tra cui la generazione e la modifica delle immagini, oltre ai flussi di lavoro e alle automazioni basati sull'intelligenza artificiale all'interno dell'app Comandi Rapidi (Shortcuts).
Altri cambiamenti
Tra le novità minori troviamo anche alcune modifiche all'app Calendario, che introduce un layout leggermente rivisto. Le opzioni per effettuare una ricerca e aggiungere un nuovo evento sono state spostate nella parte inferiore dell'interfaccia. Anche il pulsante "Oggi" ha subito un aggiornamento e ora mostra direttamente la data corrente. Vi mostriamo un'immagine di seguito per farvi capire meglio:
Un'altra novità riguarda l'app Apple TV, che ora permette di visualizzare anche gli episodi dei podcast, sebbene siano disponibili esclusivamente quelli gratuiti.
Piccole modifiche interessano anche l'app Casa, che introduce una nuova sezione denominata "Persone non riconosciute". Questa funzione permette di gestire e limitare le modalità con cui gli ospiti possono utilizzare alcune funzionalità, tra cui Safari e Siri.