L'aggiornamento arriva a breve distanza dal firmware 26.07-14.22.00 , distribuito all'inizio del mese e accompagnato da un changelog praticamente identico. In entrambi i casi, Sony non ha fornito indicazioni su eventuali motivazioni specifiche dietro il rilascio delle patch.

L'ombra di GTA 6 e della scena homebrew

La tempistica dell'aggiornamento appare quantomeno interessante. Il nuovo firmware arriva infatti a ridosso del lancio di GTA 6, fissato a giovedì 19 novembre, e segue un precedente update di sicurezza distribuito all'inizio del mese. Sony non ha fornito spiegazioni sulle ragioni dietro al nuovo aggiornamento, ma è inevitabile chiedersi se la vicinanza con l'uscita del colossal Rockstar sia del tutto casuale.

Nelle ultime settimane, infatti, la scena homebrew aveva registrato alcuni progressi sul fronte della sicurezza della console, dal jailbreak di PS5 alla diffusione di emulatori PS2 e PS3, fino alle prime conversioni non ufficiali di giochi PS5 per PC. In un contesto simile, un'uscita importante come GTA 6 rappresenta inevitabilmente uno degli obiettivi più ambiti per chi cerca di aggirare le protezioni della piattaforma.

Pur senza collegare ufficialmente il nuovo firmware a queste attività, Sony continua a distribuire aggiornamenti focalizzati sulla sicurezza del sistema. Una strategia che sembrerebbe aver contribuito a mantenere sotto controllo la situazione: nei giorni scorsi, uno degli autori del jailbreak di PS5 ha infatti suggerito agli utenti interessati di acquistare GTA 6 piuttosto che attendere l'eventuale scoperta di una nuova falla sfruttabile.

Al momento, inoltre, non esiste alcun jailbreak pubblico compatibile con il firmware necessario per eseguire GTA 6 e non ci sono indicazioni che i file del gioco siano stati compromessi. Le copie digitali precaricate restano inoltre crittografate fino allo sblocco ufficiale previsto per il lancio. Per questo motivo è impossibile stabilire se il nuovo firmware sia effettivamente collegato al debutto del blockbuster Rockstar o se si tratti semplicemente di un normale aggiornamento di sicurezza di routine.