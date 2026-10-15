Il jailbreak di PS5 si diffonde, Sony corre ai ripari bloccandolo su PSN, ma durerà?

Il jailbreak di PS5 si sta diffondendo ed evolvendo in maniera notevole e Sony è costretta a correre ai ripari a partire dal metodo più classico, ovvero il blocco delle console affette dall'exploit attraverso l'esclusione da PSN. Per il momento, l'accesso al PlayStation Network richiede che PS5 sia aggiornata al firmware 14.10, e tale requisito è necessario anche per far funzionare alcuni giochi nuovi, tra i quali anche GTA 6, che potrebbe rappresentare un'importante arma contro la diffusione dell'hack, perché questo si basa sulle versioni precedenti del software di sistema, arrivando al massimo alla 14.00. Sarà una soluzione duratura? Difficile dirlo: storicamente, gli hacker hanno trovato sistemi alternativi per portare avanti il jailbreak oltre questi ostacoli, solitamente facendo uscire versioni modificate dei firmware successivi in maniera da bypassare il problema, ma resta da vedere quali saranno gli ulteriori passi che verranno intrapresi da Sony.

Evoluzioni dell'hacking grazie all'IA Per il momento, la situazione è ancora tutta in divenire ma è chiaro che il sistema "Relapse", ovvero il jailbreak recentemente scoperto per PS5, rappresenta una seria minaccia per Sony, visto soprattutto il ritmo a cui si sta diffondendo ed evolvendo. È probabile che l'uso dell'intelligenza artificiale sia tra le cause della scoperta del jailbreak e della sua evoluzione, che sta portando a risultati davvero impressionanti. Attraverso la modifica, PS5 pare sia ora in grado di far funzionare emulatori vari o far partire i giochi PS2 e PS3 in certi casi direttamente da disco, e tutto questo sembra derivare dalle recenti applicazioni dell'IA al codice degli emulatori, che sta portando a distribuzioni di fork e versioni alternative a un ritmo che era inimmaginabile fino a poco tempo fa.

Spunta anche un PlayStation Store contraffatto Unito alle ultime frontiere della decompilazione del software, il jailbreak sta portando a risultati davvero impressionanti, che evidentemente stanno impensierendo Sony soprattutto per la velocità con cui vengono raggiunti. Aste su eBay e jailbreak: se il valore di un videogioco non è legato alla qualità Addirittura, nei giorni scorsi sembra si sia diffusa anche una versione contraffatta del PlayStation Store chiamata Overdrive che poteva offrire la possibilità di scaricare giochi direttamente su PS5 con jailbreak, offrendo un inquietante canale di accesso alla pirateria, ma sembra che l'iniziativa sia stata bloccata da Sony, che ha richiesto velocemente la chiusura della piattaforma.