Aste su eBay e jailbreak: se il valore di un videogioco non è legato alla qualità

Di Star Wars: Racer Revenge non ne ha memoria praticamente nessuno. Pubblicato nel febbraio del 2002 su PlayStation 2, all'epoca non si distinse né in positivo, dove avrebbe potuto dare un effettivo contributo all'evoluzione dei racing futuristici, né in negativo, così da stimolare quantomeno la curiosità degli amanti del trash. Figlio illegittimo del ben più noto Star Wars Episode I: Racer, apprezzato soprattutto su Nintendo 64, è stato riesumato qualche anno fa prima in digitale, su PlayStation 4, poi in un'edizione fisica targata Limited Run, azienda che, tra le altre cose, si prende la briga di pubblicare vecchie glorie e titoli più recenti su hardware contemporanei, rimpinzando spesso queste versioni su cartuccia o disco con gadget di varia natura. Qualche anno fa, dicevamo, Star Wars: Racer Revenge venne riproposto su PlayStation 4 in due edizioni piuttosto modeste. Di quella base, con disco e cover, vennero stampati ottomilacinquecento pezzi. La versione deluxe, è disponibile in sole mille copie e comprendeva una scatola rigida, steelbox, un poster e poco altro. Nulla di particolarmente invitante o imperdibile, tant'è vero che la prima versione, oggi sold-out, costava solo 14,99$, mentre l'altra, quella più pregiata e anch'essa non più disponibile all'acquisto, a 37,50$. Considerando che il gioco è attualmente disponibile anche sul PSN a soli 9,99€, sorge spontanea la domanda: perché alcune copie Limited Run sono attualmente vendute su eBay a quasi 400€? Per rispondere a questa domanda, bisogna fare un passo indietro e guardare l'intera vicenda da una prospettiva che non contempla affatto la qualità del gioco in sé o la sua rarità.

Non un gioco, ma una chiave d’accesso Non è la prima volta che copie fisiche di un titolo fino ad un attimo prima relegate nel fondo dei nostri ricordi o nei magazzini di qualche negozio, diventino improvvisamente ricercatissime e desideratissime da una specifica fetta di appassionati. Come lasciavamo intuire poco sopra, non si tratta di una riscoperta critica, né di un improvviso slancio nostalgico. Il motivo è molto più banale, concreto, persino immaginabile: Star Wars: Racer Revenge è diventato utile.

La produzione LucasArts, difatti, come riportato nella news di qualche giorno addietro, è a tutti gli effetti un vettore utilizzato per un exploit ben specifico, noto con il nome di mast1c0re, utilizzabile su specifici firmware di PlayStation 4 e, soprattutto, PlayStation 5. Sfruttando la vulnerabilità palesata dal gioco, sarebbe possibile effettuare il jailbreak dell'ammiraglia di Sony, con tutto ciò che ne consegue in termini di installazione di homebrew, emulatori e persino la possibilità di fruire di giochi scaricati illegalmente. Il valore attuale di Star Wars: Racer Revenge, insomma, non è percepito in quanto videogioco, ma come una chiave per piratare PlayStation 5. Il processo, tuttavia, non può dirsi ancora del tutto compiuto. Mancano ancora alcuni passaggi per rendere il tutto effettivo e alla portata di chiunque abbia un minimo di capacità con la materia, ma la strada sembrerebbe segnata.

Né terribile, né riuscitissimo: Star Wars: Racer Revenge fu il classico gioco pensato per un pubblico estremamente specifico e di nicchia Nonostante la situazione sia in via di definizione, si spiega così questa autentica battle royale in formato asta, per accaparrarsi una delle circa novemila copie fisiche del gioco in questione. L'exploit, difatti, è possibile attraverso la versione su disco e chiunque abbia intenzione di raggirare le protezioni imposte da Sony sulla propria console deve essere pronto, guardando ai prezzi che girano attualmente su eBay, a sborsare dai 150€ ai 400€, tale è stato il rialzo registrato dalle edizioni pubblicate anni fa da Limited Run.

Exploit e jailbreak, un po’ di chiarezza Prima di proseguire sull'argomento, a caccia di altri casi storici in cui il jailbreak di una console è stato possibile sfruttando le falle esposte da giochi specifici, è importante chiarire, anche per chi non ha dimestichezza con questi termini, cosa si intenda per exploit e jailbreak.

Difficile indicare quale sia stata, in assoluto, la prima console della storia a subire un jailbreak tramite software. Di sicuro tra le prime, e relativamente più facili da sbloccare, si può annoverare il Dreamcast L'exploit è lo sfruttamento effettivo di una vulnerabilità di un software al fine di compiere, tramite un determinato hardware, operazioni non previste. Il jailbreak, a sua volta, è la diretta conseguenza di quest'attività eseguita con successo, ovvero lo stato finale in cui il sistema non è più vincolato dalle limitazioni imposte dal produttore della piattaforma. Senza exploit non esiste jailbreak, e senza jailbreak non esistono homebrew, modding, emulazione. Da questo punto di vista, i videogiochi rappresentano una corsia preferenziale per tentare l'exploit di una console, che sono generalmente sistemi chiusi che dialogano con un numero limitato e controllatissimo di periferiche e software. Tra questi software, per l'appunto, rientrano i videogiochi che leggono, scrivono, importano file in memoria come per esempio quelli di salvataggio, i principali vettori utilizzati per l'exploit.

Durante l'epoca della prima PlayStation, molte modifiche prevedevano l'installazione di un chip o l'utilizzo di una periferica esterna: in quei casi non è possibile parlare di jailbreak, che avviene esclusivamente tramite software In questi casi, il così detto save game exploit, invece di caricare dati relativi alla partita, come lo scenario in cui è stato effettuato il salvataggio, le statistiche del personaggio e simili, l'hardware viene ingannato e forzato a leggere le righe di codice che, nel caso di successo, conducono appunto al jailbreak della console. L'aspetto cruciale da tenere in considerazione è proprio legato al relativo immobilismo con cui determinati giochi vengono aggiornati, sebbene in tempi recenti le cose siano sensibilmente cambiate sotto questo punto di vista. Mentre il firmware di una console può essere aggiornato con relativa facilità e regolarità, intervenire su un titolo già pubblicato e distribuito, soprattutto in formati fisici, magari non più supportato attivamente, è molto più complesso. Per chi cerca vulnerabilità, questo rende i giochi obiettivi ideali: stabili, prevedibili, e in certi casi trascurati dal punto di vista della sicurezza.