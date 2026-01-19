4

Tides of Tomorrow è stato rinviato, ecco la nuova data di uscita

DigixArt ha bisogno di più tempo e ha dunque deciso di rinviare il lancio di Tides of Tomorrow, annunciando la nuova data di uscita del gioco su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   19/01/2026
Alcuni dei personaggi di Tides of Tomorrow
Tides of Tomorrow
Tides of Tomorrow
Tides of Tomorrow è stato rinviato da DigixArt, lo studio autore dell'acclamato Road 96, che ha ritenuto servisse più tempo per completare lo sviluppo del gioco. La nuova data di uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S è dunque stata fissata al 22 aprile.

La decisione di posticipare il debutto di Tides of Tomorrow è maturata in seguito ai numerosi feedback raccolti dagli sviluppatori dopo la pubblicazione della demo giocabile e una closed beta ancora in corso.

Ebbene, i commenti degli utenti hanno evidenziato la necessità di ulteriori rifiniture e miglioramenti, soprattutto per garantire un'esperienza narrativa all'altezza delle ambizioni del progetto.

Tides of Tomorrow, il gioco che sembra un mix di Bioshock Infinite e Waterworld Tides of Tomorrow, il gioco che sembra un mix di Bioshock Infinite e Waterworld

Il tempo extra permetterà al team di rispondere in modo più efficace ai suggerimenti della community, affinando meccaniche, ritmo e aspetti narrativi di un'avventura che punta molto sulle scelte del giocatore e sulle interazioni con lo scenario.

Un'avventura promettente

Annunciato nel giugno del 2024, Tides of Tomorrow si pone come un'avventura a base narrativa dai risvolti davvero interessanti per via della possibilità di influenzare gli eventi attraverso non solo le nostre scelte ma anche quelle degli altri giocatori.

Davvero interessante dal punto di vista artistico, il titolo di DigixArt può contare su di un comparto tecnico solido, specie per quanto concerne le animazioni dei personaggi, e su di un multiplayer asincrono che appare molto ben implementato.

Volete provarlo? Potete scaricare la demo di Tides of Tomorrow da Steam.

