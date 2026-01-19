Tides of Tomorrow è stato rinviato, ecco la nuova data di uscita

Tides of Tomorrow è stato rinviato da DigixArt, lo studio autore dell'acclamato Road 96, che ha ritenuto servisse più tempo per completare lo sviluppo del gioco. La nuova data di uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S è dunque stata fissata al 22 aprile.
La decisione di posticipare il debutto di Tides of Tomorrow è maturata in seguito ai numerosi feedback raccolti dagli sviluppatori dopo la pubblicazione della demo giocabile e una closed beta ancora in corso.
Ebbene, i commenti degli utenti hanno evidenziato la necessità di ulteriori rifiniture e miglioramenti, soprattutto per garantire un'esperienza narrativa all'altezza delle ambizioni del progetto.
Il tempo extra permetterà al team di rispondere in modo più efficace ai suggerimenti della community, affinando meccaniche, ritmo e aspetti narrativi di un'avventura che punta molto sulle scelte del giocatore e sulle interazioni con lo scenario.