Tides of Tomorrow, il gioco che sembra un mix di Bioshock Infinite e Waterworld

Alla Gamescom di Colonia, abbiamo avuto la fortuna di scoprire qualche dettaglio in più sul progetto, grazie a un breve incontro con gli sviluppatori. A partire da una demo giocata da loro stessi, abbiamo potuto apprezzare a grandi linee il contesto narrativo e, soprattutto, il gameplay di un titolo dalle ottime potenzialità, ma non del tutto privo di aspetti che andranno ulteriormente chiariti nei mesi che mancano alla sua pubblicazione, prevista per il prossimo 24 febbraio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series .

Sin dalla sua presentazione, avvenuta nel corso dello State of Play dello scorso giugno, Tides of Tomorrow ha innescato una discreta curiosità in una buona fetta del pubblico. L'ambientazione, l'art design, la visuale in prima persona, il ritmo di gioco relativamente elevato, la sua particolare declinazione del multiplayer, sono molte le caratteristiche che hanno attivato i nostri sensi di ragno nei confronti di un progetto realizzato da uno studio di sviluppo dalle dimensioni contenute, ma evidentemente ispirato da idee concrete e originali.

Waterworld ma con più colori

Chi conosce e ha apprezzato il film Waterworld del 1995 con Kevin Costner, avrà immediatamente un piacevole flashback non appena si ritroverà proiettato su Elynd, il pianeta post-apocalittico che funge da ambientazione di Tides of Tomorrow. In questa realtà sci-fi, la terraferma è stata interamente inghiottita dagli oceani e la plastica, la tematica ambientalista è parte integrante dell'esperienza come ci hanno svelato gli sviluppatori, è croce e delizia dell'umanità che tenta di sopravvivere in questo mondo ostile.

Da una parte, il materiale artificiale è fondamentale per tenere a galla gli avamposti che svettano sulla distesa d'acqua che si estende sino all'orizzonte. Dall'altra, rappresenta il grande male che affligge e minaccia costantemente tutti gli abitanti del pianeta. Come il Cordyceps di The Last of Us, la plastica infetta mortalmente chiunque ne entri a contatto. Solo somministrandosi regolarmente una sorta di panacea, i sopravvissuti possono evitare di tramutarsi in immobili carapaci. Naturalmente la produzione e il controllo di questa miracolosa medicina è alla base dell'intreccio narrativo di cui al momento, tuttavia, sappiamo pochissimo.

La produzione proporrà un vasto oceano che, in momenti ben specifici, si potrà navigare più o meno liberamente. Ci saranno missioni da completare, sbloccabili, persino gare di velocità. Per lo più, tuttavia, questo vasto scenario fungerà da immenso, e in buona parte vuoto, universo che contiene la quindicina di avamposti presenti nel gioco, città galleggianti open-map, che ospitano personaggi coi quali interagire, missioni, collezionabili.

L'art design del gioco sembra il perfetto punto d'incontro tra Bioshock Infinite e Sunset Overdrive

In base all'andamento delle missioni e di come influirà la componente multiplayer, in ogni centro abitato potrete interagire con un certo numero di personaggi. I dialoghi proporranno spesso e volentieri risposte multiple, con tutte le possibili influenze sulla trama che potete immaginare. Gli sviluppatori hanno parlato di cinque finali differenti, epiloghi che si attiveranno in base alle scelte che compirete nelle quindici ore previste dell'avventura principale, ma che dipenderanno anche dagli altri utenti di Tides of Tomorrow. Non siamo riusciti a farci dire in che percentuale le partite altrui influenzeranno il sentiero che imboccherà la narrazione, un aspetto che potrebbe indispettire alcuni videogiocatori, ma incalzati su questo punto gli sviluppatori hanno preferito glissare, passando a mostrarci, all'atto pratico, come funziona il multiplayer asincrono della loro creatura.