Niente aumento di prezzo per gli iPhone 17, ad eccezione del modello Pro: tutti i dettagli da un nuovo report

Continuano a trapelare informazioni, indiscrezioni e ipotesi sui nuovi iPhone 17 . Stavolta potrebbero esserci buone notizie per quanto riguarda i prezzi, che a quanto pare non dovrebbero subire un aumento, anzi, potrebbero essere simili a quelli di iPhone 16 . Ovviamente non sono informazioni ufficiali, quindi vi aggiorneremo in caso di conferme o smentite. Ad ogni modo, manca ormai pochissimo all'evento ufficiale del 9 settembre, data in cui ne sapremo finalmente di più.

iPhone 17: arrivano i chip A19 e A19 Pro, ma non tutti i modelli avranno i nuovi SoC

Il report di JPMorgan, condiviso da 9to5Mac, fa pensare a prezzi invariati. Gli analisti prevedono infatti che i prezzi di partenza dell'iPhone 17 rimarranno a 799 dollari, mentre il nuovo iPhone 17 Air dovrebbe costare tra 899 e 949 dollari, prezzo leggermente superiore che però viene giustificato dalle possibili novità presentate, dato che sostituirà il modello Plus. Ad aumentare dovrebbe essere il modello Pro, disponibile a 1.099 dollari , quindi dovrebbe salire di circa 100 dollari, ma ricordiamo che verrà proposta direttamente la versione da 256 GB, accantonando quindi quella da 128 GB.

Altre informazioni

Nel frattempo, in attesa dell'evento ufficiale, continuano ad emergere tante indiscrezioni e immagini inedite. Di recente, ad esempio, è stata mostrata la camera a vapore dei modelli iPhone 17 Pro Max, sebbene siano informazioni da prendere con le pinze.

iPhone 17 Pro Max (immagine indicativa)

Il leaker Majin Bu ha anche mostrato le nuove cover trasparenti dei modelli Pro, che dovrebbero cambiare leggermente, oltre a un possibile laccetto magnetico che sarà compatibile con le custodie ufficiali. Come vi abbiamo detto, il prezzo degli iPhone 17 Air resta un'incognita, ma a quanto pare dirà addio allo slot per la SIM fisica.