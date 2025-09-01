iPhone 17 Air senza slot per la SIM anche in Europa: supporto eSIM in arrivo per più paesi

Priorità alla tecnologia eSIM

Secondo quanto riportato da MacRumors, i dipendenti degli Apple Store e i rivenditori autorizzati dovranno necessariamente completare un corso di formazione disponibile tramite l'app SEED. Si tratta di un vero e proprio obbligo che riguarda tutti i paesi UE. Le indiscrezioni parlano di un singolo modello basato su eSIM, precisamente l'iPhone 17 Air. Secondo l'analista Ming-Chi Kuo, si tratta di una scelta inevitabile a causa del design sottile del dispositivo. Ovviamente queste sono informazioni da prendere con la dovuta cautela, quindi vi informeremo in caso di conferme o smentite.

iPhone 17 Air

Ricordiamo, tra l'altro, che negli Stati Uniti tutti i modelli dall'iPhone 14 in su non sono più dotati di slot per la SIM. Non è chiaro se anche altri modelli siano disponibili in futuro esclusivamente in versione eSIM, ma Apple sostiene che un cambiamento simile possa garantire maggiore sicurezza. Le eSIM, infatti, non possono essere rimosse o rubate, mentre un singolo smartphone può gestire diverse eSIM attive contemporaneamente.